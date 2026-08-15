സ്പാനിഷ് ലോകകപ്പ് ഹീറോ ഫെറാൻ ടോറസിനെ സ്വന്തമാക്കി പി.എസ്.ജി

സ്പാനിഷ് ലോകകപ്പ് ഹീറോ ഫെറാൻ ടോറസിനെ സ്വന്തമാക്കി പി.എസ്.ജിtext_fields
പാരിസ്: സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റനിര താരവും ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ വിജയശിൽപിയുമായ ഫെറാൻ ടോറസിനെ ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കി ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പാരീസ് സെൻ്റ് ജെർമെയ്ൻ. 2031 വരെയുള്ള നീണ്ട കരാറിലാണ് താരത്തെ പി.എസ്.ജി ടീമിലെത്തിച്ചതെന്ന് ഇരു ക്ലബ്ബുകളും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കൈമാറ്റത്തുക ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, 50 ദശലക്ഷം യൂറോയ്ക്കാണ് (ഏകദേശം 450 കോടി രൂപ) 26-കാരനായ താരത്തെ പി.എസ്.ജി സ്വന്തമാക്കിയതെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
"ടോറസിൻ്റെ വരവിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ടീം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു," ശനിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി.എസ്.ജി മുഖ്യ പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻറിക്കെ പറഞ്ഞു. "നിരവധി താരങ്ങൾ ക്ലബ്ബ് വിട്ടുപോയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകമാണിത്. അതിനാൽ ഇത്തരം മികച്ച കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ടീമിനെ നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 45 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 ഗോളുകൾ നേടിയ പോർച്ചുഗൽ സ്ട്രൈക്കർ ഗോൺസാലോ റാമോസ് പി.എസ്.ജി വിട്ട് എ.സി മിലാനിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരുന്നു. ടീം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാത്തപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും, വിജയങ്ങൾ തുടരാൻ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എൻറിക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജൻ്റീനയ്ക്കെതിരെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ വിജയഗോൾ നേടിയാണ് ഫെറാൻ ടോറസ് ഫുട്ബാൾ ലോകത്തെ ഹീറോയായി മാറിയത്. ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് താരം പാരിസിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നത്.
"പി.എസ്.ജി പോലൊരു വലിയ ക്ലബ്ബിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്," ഫെറാൻ ടോറസ് പ്രതികരിച്ചു. "എനിക്ക് ഈ വലിയ അവസരം നൽകിയ പി.എസ്.ജി പ്രസിഡൻ്റ് നാസർ അൽ ഖെലൈഫി, ഫുട്ബോൾ ഉപദേഷ്ടാവ് ലൂയിസ് കാംപോസ്, പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻറിക്കെ എന്നിവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ കിരീടങ്ങളും നേടാൻ എൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കും."
ബാഴ്സലോണക്കായി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എല്ലാ ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ നിന്നുമായി 49 മത്സരങ്ങളിൽ ബൂട്ടുകെട്ടിയ താരം 21 ഗോളുകളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ബാഴ്സലോണയുടെ ലാ ലിഗ കിരീടനേട്ടത്തിലും താരം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതിന് ശേഷം 2022-ലാണ് ടോറസ് ബാഴ്സലോണയിലെത്തുന്നത്.
സ്പാനിഷ് ദേശീയ ടീമിനായി 65 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 25 ഗോളുകൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
മുൻപ് സ്പാനിഷ് ദേശീയ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച ലൂയിസ് എൻറിക്കെയ്ക്ക് കീഴിൽ പി.എസ്.ജിയിൽ വീണ്ടും കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ടോറസിൻ്റെ ഈ ക്ലബ്ബ് മാറ്റത്തിനുണ്ട്. എൻറിക്കെയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന ടോറസിൻ്റെ വരവ് ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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