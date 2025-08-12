Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    12 Aug 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 11:59 PM IST

    പി.എസ്.ജി x ടോട്ടൻഹാം സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഇ​ന്ന്; ഡോ​ണ​റു​മ്മ​യി​ല്ല

    പി.എസ്.ജി x ടോട്ടൻഹാം സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഇ​ന്ന്; ഡോ​ണ​റു​മ്മ​യി​ല്ല
    ഉ​ദി​നെ (ഇ​റ്റ​ലി): ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ളും യൂ​റോ​പ്പ ലീ​ഗ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന യു​വേ​ഫ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​രം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഫ്ര​ഞ്ച് വ​മ്പ​ന്മാ​രാ​യ പാ​രി​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മെ​യ്നും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഹോ​ട്സ്പ​റും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ക​ളി. ഉ​ദി​നെ ബ്ലൂ ​എ​ന​ർ​ജി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ സ്ക്വ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ജി​യാ​ൻ​ലൂ​യി​ജി ഡോ​ണ​റു​മ്മ പു​റ​ത്താ​യി. ഇ​റ്റ​ലി​ക്കാ​ര​ൻ ഗോ​ളി പി.​എ​സ്.​ജി വി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ക​രു​ത്തു​കൂ​ട്ടി. ലി​ല്ലി​യ​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ​ത്തി‍യ ലൂ​കാ​സ് ഷെ​വ​ലി​യ​റും ബാ​ക്ക​പ് ഗോ​ളി മ​റ്റ് വെ​യ് സ​ഫ​നോ​വു​മാ​ണ് പ​ക​രം സ്ക്വാ​ഡി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്, സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗ, ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വൺ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്പിലെ മുൻനിര ലീഗുകൾക്ക് ഈയാഴ്ച കിക്കോഫ് കുറിക്കാനിരിക്കെയാണ് ചാമ്പ്യന്മാൻ മത്സരിക്കുന്ന സൂപ്പർ കപ്പിന് യൂറോപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

    ഇന്ത്യൻ സമയം ​ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി 12.30നാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിന് കിക്കോഫ് കുറിക്കുന്നത്.

    UEFA Super Cup, Tottenham Hotspur, PSG, Football News
    PSG excludes Gianluigi Donnarumma from UEFA Super Cup squad
