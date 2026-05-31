    date_range 31 May 2026 11:19 PM IST
    date_range 31 May 2026 11:19 PM IST

    പി.എസ്.ജിയുടെ കിരീടാഘോഷത്തിനിടെ ഫ്രാൻസിൽ ആരാധക കലാപം; 780ലധികം പേർ അറസ്റ്റിൽ

    പാ​രി​സ്: ഫ്ര​ഞ്ച് ക്ല​ബാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യു​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ കി​രീ​ട​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പാ​രി​സി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത് ആ​ക്ര​മ​ണ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ. 780ല​ധി​കം പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക്ല​ബി​ന്റെ ജ​ഴ്സി​ക​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞും ഫ്ലെ​യ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചും പ​ര​സ്പ​രം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചും തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം തി​മി​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ആ​ഘോ​ഷം പി​ന്നീ​ട് ക​ലാ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ​ഫ​ൽ ട​വ​ർ നീ​ല​യി​ലും ചു​വ​പ്പി​ലും കു​ളി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷം, പി​ന്നീ​ട് ക​ലാ​പ​ത്തി​ലേ​ക്കും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​യി​ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് നീ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 264ല​ധി​കം കാ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​യ​മ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നിലേക്ക് ആ​ക്ര​മി​സം​ഘം ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹം​ഗ​റി​യി​ലെ ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന നാ​ട​കീ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 4-3ന് ​ആ​ഴ്സ​ന​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പി.​എ​സ്.​ജി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പാ​രി​സി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക ആ​ഘോ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​രാ​ധ​ക​ർ ആ​ർ​ക്ക് ഡി ​ട്ര​യോം​ഫി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഫ്ലെ​യ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹോ​ൺ മു​ഴ​ക്കി​യും മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി. ഷാം​പ്സ് എ​ലി​സേ തെ​രു​വി​ൽ ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പാ​ടു​പെ​ട്ടു.

    മ​ത്സ​ര​സ​മ​യ​ത്ത് അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടു​ക​യും ഇ​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന് നേ​രെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​രാ​ധ​ക​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് പി​ന്തി​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 22,000 പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യാ​ണ് വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്; ഇ​തി​ൽ 8000 പേ​ർ പാ​രി​സി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ട്രാം ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും ചി​ല മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ക​യും ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പി.​എ​സ്.​ജി കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ഴും ആ​രാ​ധ​ക​ർ സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ട​ക​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:champions leagueeiffel towerviolentPSG
    News Summary - PSG Champions League Win Turns Violent: 780 Arrested in Paris Riots
