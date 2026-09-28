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    റൊണാൾഡോയെ ബെഞ്ചിലിരുത്തി; നേഷൻസ് ലീഗിൽ നോർവെയെ വീഴ്ത്തി പോർച്ചുഗൽ

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    Goncalo Ramos celebrating his goal for Portugal against Norway in the UEFA Nations League
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    ഓസ്‌ലോ : യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ പോർച്ചുഗലിന് മിന്നും ജയം. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് നോർവെയെ പോർച്ചുഗൽ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ 22-ാം റെക്കോർഡ് ഗോളും നോർവെയെ തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചില്ല.

    ലോകകപ്പിന് ശേഷവും പോർച്ചുഗൽ ടീമിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ, വ്യാഴാഴ്ച വെയ്ൽസിനെതിരായ (1-0) നേഷൻസ് ലീഗ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടീമിന്റെ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഓസ്‌ലോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും ബെഞ്ചിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സ്ഥാനം. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പകരം ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടംനേടിയ ഗോൺസാലോ റാമോസാണ് 54-ാം മിനിറ്റിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. നോർവേ ഗോൾകീപ്പർ ഒർജാൻ നൈലൻഡിന്റെ പിഴവിൽ നിന്നാണ് എ.സി. മിലാൻ മുന്നേറ്റനിര താരം കൂടിയായ റാമോസ് വല കുലുക്കിയത്.

    "ഓരോ നിമിഷവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കഴിവ് തെളിയിക്കാനും ടീമിനായി മികച്ച സംഭാവന നൽകാനുമാകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഞാൻ നടത്തുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ടീമിനായി എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നതിന്റെയും തെളിവാണിത്. ഗോളുകൾ മാത്രമല്ല, മൈതാനത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം," മത്സരശേഷം റാമോസ് സ്പോർട് ടിവിയോട് പ്രതികരിച്ചു.

    റാമോസിന്റെ ഗോളിന് വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുൻപായിരുന്നു ഹാലൻഡ് നോർവെയ്ക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഇതോടെ നേഷൻസ് ലീഗിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ ഹാലൻഡിന് റൊണാൾഡോ, സെർബിയയുടെ അലക്സാണ്ടർ മിത്രോവിച്ച് എന്നിവരെക്കാൾ ഏഴ് ഗോളുകളുടെ ലീഡായി. ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരമൊഴികെ, നോർവെയ്ക്കായി കളിച്ച അവസാന 17 മത്സരങ്ങളിൽ 16-ലും ഗോൾ നേടാൻ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സ്ട്രൈക്കർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    നേരത്തെ, 17-ാം മിനിറ്റിൽ ജാവോ ഫെലിക്സിലൂടെ പോർച്ചുഗലാണ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. പെഡ്രോ നെറ്റോ നൽകിയ ക്രോസ് നിയന്ത്രിച്ച് പോസ്റ്റിന്റെ മൂലയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. വെയ്ൽസിനെതിരായ വിജയഗോളിന് ശേഷം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് ഫെലിക്സ് ലക്ഷ്യം കാണുന്നത്.

    60-ാം മിനിറ്റിനു മുൻപായി ഗോൾകീപ്പർ നൈലൻഡിന്റെ മറ്റൊരു പിഴവ് മുതലെടുത്ത് റാമോസ് വീണ്ടും പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വാർ (VAR) പരിശോധനയിൽ അത് ഓഫ്‌സൈഡാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ റഫറി ഗോൾ നിഷേധിച്ചു.

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    News Summary - Portugal Beats Norway in UEFA Nations League Without Cristiano Ronaldo
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