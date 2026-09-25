റോണോ മങ്ങി; രക്ഷകനായി ഫെലിക്സ്; നേഷൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗലിന് ജയം

റോണോ മങ്ങി; രക്ഷകനായി ഫെലിക്സ്; നേഷൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗലിന് ജയംtext_fields
ലിസ്ബൺ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ വെയിൽസിനെതിരെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പോർച്ചുഗലിന് വിജയം. പോർച്ചുഗലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് പറങ്കിപ്പട വെയിൽസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ നിറമങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ യുവതാരം ജാവോ ഫെലിക്സാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
പുതിയ പരിശീലകൻ ജോർജെ ജീസസിന് കീഴിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗലിന് തുടക്കം തന്നെ ഗംഭീരമാക്കാൻ ഈ വിജയത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ 22-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു സ്പോർട്ടിങ് സിപിയുടെ സ്വന്തം മൈതാനമായ എസ്റ്റാഡിയോ ജോസ് അൽവാലഡെയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ഗോൾ പിറന്നത്. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഫെലിക്സ് തൊടുത്തുവിട്ട തകർപ്പൻ ഷോട്ട് വെയിൽസ് താരം ബെൻ ഡേവിസിന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടി ഗതിമാറി വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു. പോർച്ചുഗൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡാനി വാർഡിന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അവസരം നൽകാതെയാണ് പന്ത് വലയിലെത്തിയത്.
കരിയറിലെ 1000-ാം ഗോൾ എന്ന ചരിത്രനേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പക്ഷെ മത്സരത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല. താൻ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ ആരംഭിച്ച ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ മികച്ച രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ താരത്തിനായില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ റൊണാൾഡോ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയിൽ ഓഫ്സൈഡാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് താരത്തെ കോച്ച് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പോർച്ചുഗലിനെ നേരിടാനിറങ്ങിയ ക്രെയ്ഗ് ബെല്ലാമിയുടെ വെയിൽസ് മികച്ച പോരാട്ടവീര്യമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. നിലവിലെ നേഷൻസ് ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരെ വെറും ഒരു ഗോളിൽ തളയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന 15 മിനിറ്റുകളിൽ വെയിൽസ് സമനില ഗോളിനായി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. ബ്രെന്നൻ ജോൺസന്റെ ഷോട്ട് പോർച്ചുഗൽ ക്രോസ്ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങിയപ്പോൾ ലൂയിസ് കൗമാസിന്റെ റീബൗണ്ട് ഷോട്ട് റൂബൻ ഡയസ് അതിവിദഗ്ധമായി തടഞ്ഞിട്ടു.
സെപ്റ്റംബർ 27-ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ നോർവെയെ നേരിടും. അന്ന് തന്നെ വെയിൽസ് ഡെൻമാർക്കിനെയും നേരിടാനായി ഇറങ്ങും.
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