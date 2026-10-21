ഹാട്രിക്കടിച്ച് ഫോഡൻ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം; എഇകെ ആതൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക്

ഹാട്രിക്കടിച്ച് ഫോഡൻ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം; എഇകെ ആതൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക്text_fields
മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഫിൽ ഫോഡന്റെ ഹാട്രിക് മികവിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. ഗ്രീക്ക് ക്ലബ്ബായ എഇകെ ആതൻസിനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് എൻസോ മാരെസ്കയും സംഘവും തകർത്തുവിട്ടത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സീസണിൽ സിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്.
ഏറെ നാളത്തെ ഗോൾവരൾച്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് ഫോഡൻ കളത്തിൽ വിസ്മയമായത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് ഫോഡൻ വലകുലുക്കുന്നത്. ഐപ്സ്വിച്ചിനെതിരായ ഗോളിനു പിന്നാലെയാണ് മനോഹരമായ മൂന്ന് ഫിനിഷിംഗുകളിലൂടെ താരം ഹാട്രിക് തികച്ചത്. റിക്കോ ലൂയിസിന്റെ അസിസ്റ്റുകളിലായിരുന്നു ഫോഡന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഗോളുകൾ.
തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലണ്ടിന് പൂർണ്ണ വിശ്രമം നൽകിയാണ് സിറ്റി കോച്ച് മാരെസ്ക ടീമിനെ കളത്തിലിറക്കിയത്. ഹാലണ്ടിന് പകരം 17 വയസ്സുകാരൻ ഫ്ലോയ്ഡ് സാംബയ്ക്ക് അവസരം നൽകിയ കോച്ചിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ ആക്രമണ നിരയുടെ പ്രകടനം.
എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഫ്രീക്കിക്കിൽ നിന്നുള്ള റീബൗണ്ട് ഗോളാക്കി മാറ്റി 12-ാം മിനിറ്റിൽ എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സനാണ് സിറ്റിയുടെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ എതിർ ഗോൾകീപ്പർ ആൽബർട്ടോ ബ്രിഗ്നോളിയുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് 10 തവണയാണ് സിറ്റി പന്തടിച്ചുകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത്. അലാന്റെ പന്ത് ക്രോസ്ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങിയപ്പോൾ റയാൻ ചെർക്കിയുടെ ശ്രമം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പുറത്തുപോയത്. 34-ാം മിനിറ്റിൽ റിക്കോ ലൂയിസുമൊത്തുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ഫോഡൻ സിറ്റിയുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ (52-ാം മിനിറ്റ്) സ്റ്റാവ്രോസ് പിലിയോസിലൂടെ ആതൻസ് ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റയാൻ ചെർക്കിയിലൂടെ സിറ്റി വീണ്ടും ലീഡുയർത്തി (5-1). 65-ാം മിനിറ്റിൽ ലൂയിസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഫോഡൻ ടോപ് കോർണറിലേക്ക് തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഷോട്ട് ആതൻസ് ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലായി. 76-ാം മിനിറ്റിൽ റയാൻ മക്കാഡൂ നൽകിയ പാസ് ലളിതമായി വലയിലാക്കി ഫോഡൻ തന്റെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി.
2024 ഏപ്രിലിനുശേഷം ഫോഡന്റെ ആദ്യ ഹാട്രിക് പ്രകടനമാണിത്. മുൻ പരിശീലകൻ പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ പ്രിയശിഷ്യനായ ഫോഡൻ വീണ്ടും തന്റെ പഴയ ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ആരാധകർ.
സീസണിൽ ആകെ കളിച്ച 12 മത്സരങ്ങളിൽ സിറ്റിയുടെ പത്താം വിജയമാണിത്. യൂറോപ്പിലെ മുൻനിര അഞ്ച് ലീഗുകളിലെ ക്ലബ്ബുകളിൽ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് (11 ജയം) തൊട്ടുപിന്നിൽ രണ്ടാമതാണ് നിലവിൽ സിറ്റിയുടെ സ്ഥാനം.
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