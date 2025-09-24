Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    24 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 9:29 AM IST

    കിങ്ഡം ഉസ്മാനിയ

    ഫ്ര​ഞ്ച് സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ള​ർ പ​ദ​മേ​റു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് വ​ൻ​ക​ര​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഘോ​ഷം
    കിങ്ഡം ഉസ്മാനിയ
    ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെ മാ​താ​വ് ഫാ​ത്തി​മ​ത്ത ഡെം​ബ​ലെ​ക്കൊ​പ്പം 

    ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷം, അ​ഭി​മാ​നം, വി​കാ​രം. ഒ​രു സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​രം. ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ലു​ട​നീ​ളം എ​ന്നെ എ​പ്പോ​ഴും പി​ന്തു​ണ​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി -ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെ

    ഏ​ത് പ്ര​തി​രോ​ധ​ഭി​ത്തി​യും പി​ള​രു​ന്ന വേ​ഗ​വും ഉ​ന്നം പി​ഴ​ക്കാ​ത്ത ഇ​രു​കാ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെ​യെ​ന്ന ഫ്ര​ഞ്ച് സൂ​പ്പ​ർ താ​രം പാ​രി​സി​ൽ ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ള​ർ പ​ദ​മേ​റു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് വ​ൻ​ക​ര​ക​ളൊ​ന്നി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ണ കാ​ല​ത്ത് പാ​രി​സ് ടീ​മി​ന് സ​ഫ​ല​മാ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​ത് അ​വ​രൊ​ഴി​ഞ്ഞ ക​ള​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​യാ​നാ​യി മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ഡെം​​ബ​ലെ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് മൂ​ന്നു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ൽ​ത്താ​നാ​ണ്. എ​വ്റോ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​മൈ​താ​ന​ത്ത് പ​ന്തു​ത​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി ലോ​ക​ത്തോ​ളം വ​ള​ർ​ന്ന അ​വ​നൊ​പ്പം പു​തി​യ ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​യു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും.

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ദ​രി​ദ്ര​മാ​യ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മൗ​റി​ത്താ​നി​യ​ക്കാ​രി ഫാ​തി​മാ​ത സി​യും മാ​ലി​ക്കാ​ര​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ സീ​നി​യ​റു​മാ​ണ് ഡെം​ബ​ലെ​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ. ഇ​രു​വ​രും നാ​ട്ടി​ലെ അ​രി​ഷ്ട​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ടി​ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ. ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ വെ​ർ​മ​ണി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഡെം​ബ​ലെ​യു​ടെ ജ​ന​നം. 13ാം വ​യ​സ്സി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ബ്രി​ട്ടാ​നി​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി. പ​ന്തു​ത​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് മെ​ഡ്‍ലി​ൻ എ​വ്റോ​യി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ. പി​ന്നീ​ടെ​​ല്ലാം വെ​ച്ച​ടി ക​യ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ലു​ക​ളി​ൽ മാ​ന്ത്രി​ക​ത ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച കൊ​ലു​ന്ന​നെ​യു​ള്ള പ​യ്യ​നെ അ​തി​വേ​ഗം ലോ​കം അ​റി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. 2015ൽ ​സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ൽ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​യ താ​രം ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ലീ​ഗ് വ​ൺ ടീ​മാ​യ റെ​നെ ടീ​മി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച​ത്. 29 ക​ളി​ക​ളി​ൽ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞ താ​​ര​ത്തെ ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ ടീ​മാ​യ ബൊ​റൂ​സി​യ ഡോ​ർ​ട്മ​ണ്ട് വാ​ങ്ങി. ക​ന്നി സീ​സ​ണി​ൽ​ത​ന്നെ ബൊ​റൂ​സി​യ ജ​ർ​മ​ൻ ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. 2016/17 സീ​സ​ണി​ൽ 49 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 10 ഗോ​ളും 22 അ​സി​സ്റ്റു​മാ​യി ടീ​മി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യി. ഇ​തോ​ടെ, ഗ്ലാ​മ​ർ ടീ​മു​ക​ൾ നോ​ട്ട​മെ​റി​ഞ്ഞ താ​രം ​ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി. 20കാ​ര​നെ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ ക​രാ​റി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് തു​ക​ക്കാ​യി​രു​ന്നു കൈ​മാ​റ്റം. 170 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​റ്റാ​ല​ന്മാ​രു​ടെ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞ ഡെം​ബ​ലെ 37 ഗോ​ളും 41 അ​സി​സ്റ്റു​മാ​യി നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി.

    2023ൽ ​പി.​എ​സ്.​ജി​യി​ലെ​ത്തി​യ താ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ പ​ക്ഷേ, കോ​ച്ച് എ​ൻ​റി​ക്കി​ന്റെ അ​പ്രീ​തി​യു​മാ​യി പ​ല​പ്പോ​ഴും സൈ​ഡ് ബെ​ഞ്ചി​ലാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​മ്പ​താം ന​മ്പ​ർ ജ​ഴ്സി​യി​ൽ താ​രം ര​ണ്ടാ​മ​തും അ​വ​ത​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ക്ഷ​​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പു​തു​ജ​ന്മ​വു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി.​എ​സ്.​ജി ഇ​തു​വ​രെ​യും പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ വീ​ണു​പോ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ കി​രീ​ടം തൊ​ട്ടു. അ​തും ക​ലാ​​ശ​പ്പോ​രി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഇ​ന്റ​ർ മി​ലാ​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചു ഗോ​ളി​നാ​ണ് മു​ക്കി​യ​ത്.

    ഗോ​ള​ടി​ച്ചും അ​ടി​പ്പി​ച്ചും​ ഡെം​ബ​ലെ അ​തി​ലും അ​തി​ന് മു​ന്നേ​യും ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 53 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 35 ഗോ​ളാ​ണ് താ​രം കു​റി​ച്ച​ത്. 16 അ​സി​സ്റ്റും താ​ര​ത്തി​ന് സ്വ​ന്തം. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ മാ​ത്രം എ​ട്ടു ഗോ​ളും ആ​റ് അ​സി​സ്റ്റും നേ​ടി. പ​ഴ​യ ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ ഇ​തി​ഹാ​സം റൊ​ണാ​ൾ​ഡീ​​ഞ്ഞോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​രം ബാ​ല​ൺ ഡി​ഓ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ക​ണ്ഠ​മി​ട​റി മാ​താ​വി​നെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച ഹൃ​ദ​യ​ഹാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു.

