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    Football
    Posted On
    date_range 8 July 2026 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 6:53 AM IST

    ബല്ലാക്കിന്റെ വിലക്ക് നീക്കി 2002 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വീണ്ടും നടത്തണം -ഒലിവർ കാൻ

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    ബല്ലാക്കിന്റെ വിലക്ക് നീക്കി 2002 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വീണ്ടും നടത്തണം -ഒലിവർ കാൻ
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    മുംബൈ: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ താരത്തിന്റെ ചുവപ്പ് കാർഡ് ഫിഫ പിൻവലിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവാദം കൊഴുക്കവെ പരിഹാസവുമായി മുൻ ജർമൻ ഗോൾകീപ്പർ ഒലിവർ കാൻ. ‘‘ഫുട്ബാൾ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്കൊരു ചെറിയ നിർദേശമുണ്ട്: 2002ലെ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ മൈക്കൽ ബല്ലാക്കിന് ലഭിച്ച മഞ്ഞക്കാർഡ് (അതുകാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഫൈനൽ മത്സരം നഷ്ടമായിരുന്നു) ഫിഫ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

    അതോടൊപ്പം തന്നെ, ബ്രസീലിനെതിരായ ആ ഫൈനൽ മത്സരം ഒന്നുകൂടി കളിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ.’’-ആ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ബല്ലാക്കില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ജർമനിയെ തോൽപിച്ച് ബ്രസീലാണ് അന്ന് കിരീടം നേടിയത്. ലോകകപ്പ് കമന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയിലുണ്ട് കാനിപ്പോൾ.

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    TAGS:world cupFootball Newsworld cup finalOliver Kahn
    News Summary - Oliver Kahn says Ballack's ban should be lifted and the 2002 World Cup final should be replayed
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