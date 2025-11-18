Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightആസ്ട്രേലിയയിൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:07 PM IST

    ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി വൈകി; റയാൻ വില്യംസിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറാനായില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി വൈകി; റയാൻ വില്യംസിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറാനായില്ല
    cancel
    camera_alt

    റ​യാ​ൻ വി​ല്യം​സ്, ധാ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ലെ ഇ​ന്ത്യ-​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ധാ​ക്ക: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലി​ടം ല​ഭി​ച്ച ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ താ​രം റ​യാ​ൻ വി​ല്യം​സി​ന് നീ​ല ജ​ഴ്സി​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​രാ​ക്ഷേ​പ പ​ത്രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ​തി​നാ​ലാ​ണി​ത്.

    എ​ൻ.​ഒ.​സി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ട​ലാ​സ് പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. എ.​എ​ഫ്.​സി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചാ​ലേ ക​ളി​ക്കാ​നാ​വൂ. ഇ​തു കാ​ര​ണം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രാ​യ എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് സ്ക്വാ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും റ‍യാ​ന് ഇ​റ​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ പൗ​ര​ത്വ​വും പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ദേ​ശീ​യ ടീം ​ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​യെ​ത്തി​യ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​ദ്യ സീ​ലും പ​തി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ധാ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യി പി​റ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ തീ​രു​മാ​നം റ​യാ​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ യൂ​ത്ത്‌ ടീ​മി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ച താ​രം സീ​നി​യ​ർ സം​ഘ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു സ‍ൗ​ഹൃ​ദ ക​ളി​യി​ലും പ​ന്തു​ത​ട്ടി.

    പെ​ർ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച 32കാ​ര​ൻ റ​യാ​ന്റെ മാ​താ​വ് മും​ബൈ​യി​ലെ ആം​ഗ്ലോ-​ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​ണ്‌. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ ഫു​ൾ​ഹാ​മി​നാ​യും പോ​ർ​ട്‌​സ്‌​മ‍ൗ​ത്തി​നാ​യും പ​ന്തു​ത​ട്ടി​യ താ​രം 2023 മു​ത​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ഫ്‌.​സി​യി​ലാ​ണ്‌. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി 46 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 13 ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    ബംഗ്ലാദേശിനോട് തോറ്റു; ഏഷ്യ കപ്പ് ക്വാളിഫയറിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും നിരാശ

    2027 ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ക്വാളിഫയർ മത്സരങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചടി തുടരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിനോടും തോറ്റതോടെ ഏഷ്യകപ്പിൽ അന്തിമ ടീമുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം അസാധ്യമായി മാറി. ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത്. 11 മിനിറ്റിൽ ഷെയ്ഖ് മൊർസാലിൻ നേടിയ ഗോളിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ജയം. കാണികളുടെ വലിയ പിന്തുണയോടെയാണ് മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കാനിറങ്ങിയത്.

    ആ​ദ്യ ഗോൾ വീണതിന് പിന്നാലെ സമനില പിടിക്കാൻ 31ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുവർണാവസരം കൈവന്നിരുന്നു. ഗോളിയുടെ പിഴവിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ പോസ്റ്റിന് നേരെ ലാലിൻസുലാല ഉതിർത്ത ഷോട്ട് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഹംസ ചൗധരി അവിശ്വസനീയമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ​നേരത്തെ ഒക്ടോബർ 14ന് സിംഗപ്പൂരിനെതിരെ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിട്ട് നിന്നതിന് ശേഷം തോറ്റതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യ കപ്പ് സാധ്യതകൾ തുലാസിലായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ തോൽവിയോടെ നാല് ടീമുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തോൽവിയും രണ്ട് സമനിലയുമായി രണ്ട് പോയിന്റാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്.

    അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യജയം കുറിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് മൂന്നാമതാണ്. മാർച്ച് 25ന് ഇരു ടീമുകളും ഷില്ലോങ്ങിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സമനിലയായിരുന്നു ഫലം. 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്നത്തെ കളിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 2026 മാർച്ച് 31നാണ് ഇന്ത്യ അവസാന ക്വാളിഫയർ മത്സരം. ഹോ​ങ്കോങ്ങുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ കളി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Asian Cup QualifiersnocIndian Footbal TeamLatest News
    News Summary - NOC delayed; Ryan Williams unable to make India debut
    Similar News
    Next Story
    X