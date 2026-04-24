Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 24 April 2026 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 10:46 PM IST

    നാ​ണം​കെ​ട്ട ക​ളി​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളി​ല്ല; ട്രം​പി​ന്റെ ഐ​ഡി​യ ത​ള്ളി ഇറ്റലി

    ഇ​റാ​നു​പ​ക​രം ഇ​റ്റ​ലി​യെ ക​ളി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി
    മി​ലാ​ൻ: ജൂ​ണി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഇ​റാ​നു പ​ക​രം ഇ​റ്റ​ലി​യെ ക​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ളി​ച്ച് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​തെ പോ​യ ഇ​റ്റ​ലി​യെ, ഇ​റാ​നു​പ​ക​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ലെ വി​ശ്വ​സ്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ദേ​ശം. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​നാ​യ പൗ​ലോ സാം​പോ​ളി​യാ​ണ് ട്രം​പി​നും ഫി​ഫ​ക്കും ഇ​റ്റ​ലി​യെ ക​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ടൈം​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സാം​പോ​ളി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​ന്ത​സ്സി​ല്ലാ​ത്ത പ​ണി​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ‘ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ വ​ര​വ് സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി, അ​ത്ത​ര​മൊ​രു റീ ​ക്വാ​ളി​​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന​ത് ഉ​ചി​ത​വു​മ​ല്ല-​ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി ആ​ന്ദ്രെ അ​ബോ​ദി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ കാ​യി​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലൂ​സി​യാ​നോ ബൗ​ൻ​ഫി​ഗ്ലി​യോ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ത്തെ ത​ള്ളി. ഞ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്റെ രീ​തി​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം -ലൂ​സി​യാ​നോ പ​റ​ഞ്ഞു.നാ​ണം​കെ​ട്ട ആ​ശ​യം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​റാ​ന്റെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. വേ​ദി മാ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നും, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഫി​ഫ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, യു​ദ്ധ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​റാ​ൻ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ ​പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​റാ​ൻ ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫ​ന്റി​നോ​യും അ​ടു​ത്തി​ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ജൂ​​ണി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ലോ​​ക​​ക​​പ്പി​​ൽ ലോ​​സ് ആ​​ഞ്ജ​​ല​​സി​​ലും സി​​യാ​​റ്റി​​ലു​​മാ​​യാ​​ണ് ഇ​​റാ​​ന്റെ ഗ്രൂ​​പ് മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ. ജൂ​​ൺ 15ന് ​​ന്യൂ​​സി​​ല​​ൻ​​ഡ്, 21ന് ​​ബെ​​ൽ​​ജി​​യം, 26ന് ​​ഈ​​ജി​​പ്ത് ടീ​​മു​​ക​​ളാ​​ണ് എ​​തി​​രാ​​ളി​​ക​​ൾ. നാ​ലു​ത​വ​ണ ലോ​ക ​ചാ​​മ്പ്യ​​ന്മാ​​രാ​​യ ഇ​​റ്റ​​ലി​ക്ക് തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യ മൂ​​ന്നാം ലോ​​ക​​ക​​പ്പാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​വു​ന്ന​ത്. യൂ​റോ​പ്പി​ൽ നി​ന്നും നേ​രി​ട്ട് യോ​​ഗ്യ​​ത നേ​​ടാ​തെ​പോ​യ​വ​ർ, അ​​വ​​സാ​​ന ​​പ്ലേ​ ​ഓ​​ഫ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും തോ​റ്റ് നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:ItalyFIFA World CupDonald TrumpWorld Cup 2026Italy Football team
    News Summary - 'No to Shameless Offers': Italy Rejects Trump Admin's Proposal to Replace Iran in 2026 World Cup
    Similar News
