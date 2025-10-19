Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഅർജന്‍റീന ടീം...
    Football
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:10 PM IST

    അർജന്‍റീന ടീം വരുന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ല -മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്

    text_fields
    bookmark_border
    messi
    cancel
    camera_alt

    ലയണൽ മെസ്സി

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ര്‍ജ​ന്റീ​ന ടീം ​വ​രു​ന്ന​തി​ല്‍ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഇ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വൈ​കാ​തെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലൂ​ര്‍ ജ​വ​ഹ​ര്‍ലാ​ല്‍ നെ​ഹ്‌​റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ര്‍ജ​ന്റീ​ന-​ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ജ​യ​തി​ല​കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ലൂ​ര്‍ ഐ.​എം.​എ ഹൗ​സി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സീ​റ്റി​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ സ്റ്റെ​ബി​ലി​റ്റി അ​നാ​ലി​സി​സ് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​കും അ​ന്തി​മ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍, കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍, ജി​ല്ല റൂ​റ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​തു​വ​രെ ചെ​യ്ത പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ സം​ഘം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ ദി​വ​സ​വും സം​സ്ഥാ​ന മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​വും യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന് പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തും. സ്‌​പെ​ഷ്ല്‍ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​കും തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റു​മാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി.

    എം.​എ​ൽ.​എ​സ്: ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട് മെ​സ്സി​ക്ക്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: മേ​ജ​ർ ലീ​ഗ് സോ​ക്ക​റി​ൽ ടോ​പ് ഗോ​ൾ സ്കോ​റ​റാ​യി അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി. ലീ​ഗ് റെ​ഗു​ല​ർ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്ക​വെ 29 ഗോ​ളു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് മെ​സ്സി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട് നേ​ടി​യ​ത്. താ​ര​ത്തി​ന്റെ ഹാ​ട്രി​ക് മി​ക​വി​ൽ നാ​ഷ്‌​വി​ല്ല​യെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ മ​യാ​മി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 34, 63 (പെ​നാ​ൽ​റ്റി), 81 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മെ​സ്സി​യു​ടെ ഗോ​ളു​ക​ൾ.

    24 ഗോ​ൾ വീ​തം നേ​ടി നാ​ഷ്‌​വി​ല്ല​യു​ടെ സാം സ​റി​ഡ്ജും ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സി​ന്‍റെ ഡെ​ന്നി​സ് ബു​വാ​ങ്ക​യും മെ​സ്സി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി. എം.​എ​ൽ.​എ​സ് ഈ​സ്റ്റേ​ൺ കോ​ൺ​ഫ​റ​ന്‍സ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഓ​വ​റോ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഫി​ല​ഡെ​ൽ​ഫി​യ യൂ​നി​യ​നും (66) എ​ഫ്.​സി സി​ൻ​സി​നാ​റ്റി​ക്കും (65) പി​റ​കി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​താ​ണ് മ​യാ​മി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Lionel Messimuhammed haneeshArgentina Football Team
    News Summary - No confusion about arrival of the Argentine team, says Muhammed Haneesh
    Similar News
    Next Story
    X