    വേദന കടിച്ചമർത്തി നെയ്മർ നിറഞ്ഞാടി; തരംതാഴ്ത്തലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സാന്റോസ്, കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയക്കൊരുങ്ങി താരം

    വേദന കടിച്ചമർത്തി നെയ്മർ നിറഞ്ഞാടി; തരംതാഴ്ത്തലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സാന്റോസ്, കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയക്കൊരുങ്ങി താരം
    സീ​സ​ണി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം മൈ​താ​ന​ത്തി​രു​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന സാ​ന്റോ​സ് താ​രം നെ​യ്മ​ർ

    സാ​വോ പോ​ളോ (ബ്ര​സീ​ൽ): പ​രി​ക്ക് വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം നെ​യ്മ​റി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ ബ്ര​സീ​ൽ സീ​രീ എ​യി​ൽ ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സാ​ന്റോ​സ്.

    സീ​സ​ണി​ലെ അ​വ​സാ​ന ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക്രു​സെ​യ്റോ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ന് വീ​ഴ്ത്തി​യ ടീം 47 ​പോ​യ​ന്റോ​ടെ 12ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്തു. നെ​യ്മ​ർ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ളി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ താ​സി​യാ​നോ ഇ​ര​ട്ട​ഗോ​ളും യാ​വോ ഷി​മി​ഡ്റ്റ് ഒ​രു ഗോ​ളും നേ​ടി.

    20 ടീ​മു​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന ലീ​ഗി​ൽ തു​ട​ർ തോ​ൽ​വി​ക​ളോ​ടെ താ​ഴെ ത​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു സാ​ന്റോ​സ്. 2023ന് ​ശേ​ഷം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി ടീം ​ര​ണ്ടാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക വ​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ് വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന നെ​യ്മ​ർ ഇ​തോ​ടെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി. സ്പോ​ർ​ട്ട് റെ​സി​ഫെ​ക്കെ​തി​രാ​യ 3-0 ജ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഗോ​ൾ താ​ര​ത്തി​ന്റെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നാ​ലെ യു​വ​ന്റൂ​ടെ​ക്കെ​തി​രെ ഹാ​ട്രി​ക്കും. ക​ളി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഗോ​ളും നെ​യ്മ​റി​ന്റെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സീ​സ​ണി​ൽ 38ൽ ​പ​കു​തി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ക​ളി​ച്ച​ത്. 79 പോ​യ​ന്റോ​ടെ ഫ്ല​മെ​ങോ സീ​രീ എ ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. കാ​ൽ​മു​ട്ടി​ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് താ​നെ​ന്ന് നെ​യ്മ​ർ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം അ​റി​യി​ച്ചു.

