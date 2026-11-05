ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചുtext_fields
234 മത്സരങ്ങൾ, 146 ഗോളുകൾ, എണ്ണമറ്റ റെക്കോഡുകൾ; പോർച്ചുഗലിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സിയോട് വിടപറയുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം.
ലിസ്ബൺ: ഫുട്ബാൾ ലോകത്തെ ഒരു യുഗത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുന്നു. പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 23 വർഷം നീണ്ട ദേശീയ ടീം കരിയറിനാണ് 41കാരൻ വിരാമമിടുന്നത്. നവംബറിലെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോർച്ചുഗലിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി അഴിച്ചുവെക്കുമെന്ന് താരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.
പോർച്ചുഗൽ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള വികാരനിർഭരമായ വിഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. 'പോർച്ചുഗൽ എന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും. ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി തിരിച്ചേൽപിക്കേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. അത് എന്റേതുമാത്രമാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. 23 വർഷം ഈ ജഴ്സിയണിയാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനും ലഭിച്ച അവസരം വലിയ അഭിമാനവും ഉത്തരവാദിത്തവുമായിരുന്നു. ഇനി അത് അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറേണ്ട സമയമാണ്' -റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു.
രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച പുരുഷ താരമെന്ന റെക്കോഡുമായാണ് റൊണാൾഡോയുടെ മടക്കം. പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ ബൂട്ടണിഞ്ഞ താരം 146 ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കി. പുരുഷ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരവും റൊണാൾഡോയാണ്.
2003ൽ ദേശീയ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച റൊണാൾഡോ, പോർച്ചുഗലിന്റെ ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. 2016ലെ യൂറോ കപ്പ് കിരീടനേട്ടമായിരുന്നു രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നിമിഷം. രണ്ട് യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗലിനൊപ്പം സ്വന്തമാക്കി.
അഞ്ചുതവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ താരം, ലോക ഫുട്ബാളിലെ നിരവധി റെക്കോഡുകളും സ്വന്തം പേരിലാക്കി. ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിച്ച റൊണാൾഡോ, ലോകകപ്പിന്റെ ആറ് പതിപ്പുകളിലും ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയ ടീം ക്യാമ്പിൽനിന്ന് റൊണാൾഡോ മടങ്ങിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. അന്ന് വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളിയ താരം ദേശീയ ടീമിനായി ഇനിയും കളിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ആഴ്ചകൾക്കിപ്പുറമാണ് ആരാധകരെ വികാരഭരിതരാക്കി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽനിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോഴും ക്ലബ് ഫുട്ബാളിൽ തുടരുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല. പോർച്ചുഗലിന്റെ ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്താണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ദേശീയ ടീമിനോട് വിടപറയുന്നത്.