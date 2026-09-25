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    മിന്നൽ വോളിയുമായി ഗാക്പോ; ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജർമനിക്ക് സമനിലക്കുരുക്കിട്ട് ഡച്ച് പട

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    മിന്നൽ വോളിയുമായി ഗാക്പോ; ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജർമനിക്ക് സമനിലക്കുരുക്കിട്ട് ഡച്ച് പട
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    ആംസ്റ്റർഡാം: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനിയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് നെതർലൻഡ്സ്. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം അടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു (1-1). മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും മുന്നിട്ടുനിന്ന ജർമനിക്കെതിരെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ കോഡി ഗാക്പോ നേടിയ തകർപ്പൻ വോളിയിലൂടെയാണ് നെതർലൻഡ്സ് സമനില പിടിച്ചത്.

    ഇരു ടീമുകളുടെയും പുതിയ പരിശീലകരുടെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ജർമൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി യുർഗൻ ക്ലോപ്പും ഡച്ച് പടയുടെ തന്ത്രജ്ഞനായി ബാഴ്സലോണ മുൻ പരിശീലകൻ സാവി ഹെർണാണ്ടസും ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇത്.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച നെതർലൻഡ്സാണ് ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. 15-ാം മിനിറ്റിൽ നായകൻ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയിൽ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. 32-ാം മിനിറ്റിൽ കളിക്ക് എതിരായി ജർമനി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഡച്ച് താരം ബ്രയാൻ ബ്രോബി പരിക്കേറ്റ് വീണുകിടക്കവെ കളി തുടർന്ന ജർമനിക്കായി കരീം അദെയെമി നൽകിയ പാസിൽ നിന്ന് ഫെലിക്സ് എൻമെച്ചയാണ് വലകുലുക്കിയത്.

    മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പരിക്കേറ്റ് ജമാൽ മുസിയാലയും ഒന്നാം പകുതിയിൽ പരിക്കേറ്റ് കായ് ഹാവെർട്സും പുറത്തുപോയത് ജർമനിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമനിലയ്ക്കായി നെതർലൻഡ്സ് സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടി. ഒടുവിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ റൂബൻ വാൻ ബോമ്മലിന്റെ കൃത്യതയുള്ള ക്രോസിൽ നിന്ന് വോളിയിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് കോഡി ഗാക്പോ ഡച്ച് പടയുടെ രക്ഷകനാവുകയായിരുന്നു.

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    News Summary - Netherlands 1-1 Germany: Gakpo Denies Klopp
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