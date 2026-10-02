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    ക്രിസ്റ്റ്യാനോയില്ലാതെ ഇറങ്ങി ഡെന്മാർക്കിനെ വീഴ്ത്തി പോർചുഗൽ; ക്ലോപ്പിന്റെ ജർമനിക്ക് നേഷൻസ് ലീഗിൽ ആദ്യ ജയം

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    ക്രിസ്റ്റ്യാനോയില്ലാതെ ഇറങ്ങി ഡെന്മാർക്കിനെ വീഴ്ത്തി പോർചുഗൽ; ക്ലോപ്പിന്റെ ജർമനിക്ക് നേഷൻസ് ലീഗിൽ ആദ്യ ജയം
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    കോപൻഹേഗ്‌: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ പോർചുഗലിന് ഡെന്മാർക്കിനെതിരെയും തകർപ്പൻ ജയം. മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ തകർത്ത് പറങ്കിപ്പട അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസുമായി ഉടക്കി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ടീമിന് വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള പോർചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

    മത്സരത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച പോർചുഗലിന് 13-ാം മിനിറ്റിൽ ജാവോ കാൻസെലോ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. എന്നാൽ, ഏറെ വൈകാതെ 23-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെന്മാർക്ക് മിഗ്വൽ ഡാംസ്ഗാർഡിലൂടെ സമനില നേടി. രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കപ്പുറം ഗോൺസാലോ റാമോസ് പങ്കിപ്പടയെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ​റാസ്മസ് ഹൊയ്‌ലൻഡ് വലകുലുക്കിയതോടെ ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തി.

    പിന്നാലെ വിറ്റിനയും ജാവോ ഫെലിക്സും പോർചുഗലിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 67, 87 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗോളുകൾ പിറന്നത്. വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് പോർച്ചുഗൽ ഒമ്പത് പോയന്റുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.

    അതേസമയം, മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനി സെർബിയയെ തകർത്ത് ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. മ്യൂണിക്കിൽ അലയൻസ് അരീനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ജർമനിയുടെ വിജയം. 39 -ാം മിനിറ്റിൽ ടോം ബിഷോഫും 61 -ാം മിനിറ്റിൽ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്ട്സുമാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ലോകകപ്പിന് ശേഷം ചുമതലയേറ്റ മുഖ്യ പരിശീലകൻ യുർഗൻ ക്ലോപ്പിന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. നേരത്തെ, നേഷൻസ് ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിനോട് സമനില വഴങ്ങിയ ജർമനി രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഗ്രീസിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

    ടൂർണമെന്റിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ നോർവേ വെയിൽസിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ നോർവേ രണ്ടിനെതിരെ ഒരു ഗോളിനാണ് തോൽവി വഴങ്ങിയത്. നോർവേക്ക് വേണ്ടി ഓസ്കാർ ബോബും (11) വെയിൽസിന് വേണ്ടി ഡാനിയേൽ ജെയിംസ് (38), നെക്കോ വില്യംസ് (48) എന്നിവരും ഗോൾ നേടി.

    അതേസമയം, നെതർലാൻഡ്‌സ് ഗ്രീസിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിട്ട നിന്ന ശേഷം തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് ഡച്ച് പട സമനില സ്വന്തമാക്കിയത്. നെതർലാൻഡ്‌സിന് വേണ്ടി വിർജിൽ വാൻ ജിക്കും (59) ടിജാനി റെയ്യൻഡേഴ്‌സും (89) ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഗ്രീസിന് വേണ്ടി ഫോട്ടിസ് ഇയോന്നിഡിസ് (23), ജോർഗോസ് മസൗറാസ് (45+2) ഗോൾ നേടി.

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    News Summary - Nations League: Portugal win in Denmark, Klopp gets first Germany win
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