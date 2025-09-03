Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    date_range 3 Sept 2025 10:34 PM IST
    date_range 3 Sept 2025 10:34 PM IST

    ദേ​ശീ​യ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഗേൾസ് ഫു​ട്ബാ​ൾ; കേ​ര​ളം റ​ണ്ണ​റ​പ്

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​നോ​ട് തോ​ൽ​വി 1-2ന്
    Kerala team becomes runner-up in national sub-junior football
    ദേ​ശീ​യ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ കേ​ര​ള ടീം

    ​നാ​രാ​യ​ൺ​പു​ർ (ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ്): പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ 1-2ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി അ​പ​രാ​ജി​ത​രാ​യി ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള​ത്തെ പ​ക്ഷേ, കി​രീ​ട ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ച്ചി​ല്ല. 52ാം മി​നി​റ്റി​ലെ അ​നാ​വ​ശ്യ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം.

    നി​തി​കു​മാ​രി​യു​ടെ കി​ക്ക് കേ​ര​ള ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ കി​യാ​ന ജോ​യ്സ് മാ​ത്യു ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റീ​ബൗ​ണ്ട് ചെ​യ്ത പ​ന്ത് നി​തി വ​ല​യി​ലാ​ക്കി. 65ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഗ​രി​മ​യി​ലൂ​ടെ ലീ​ഡ് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി യു.​പി. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മി​നി​റ്റി​ൽ ഇ​വാ​ന എ. ​ബി​ജു കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ആ​കെ അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 40 ഗോ​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത കേ​ര​ളം വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് നാ​ലെ​ണ്ണം മാ​ത്രം. നാ​ല് ഗോ​ളും വീ​ണ​താ​വ​ട്ടെ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലും ഫൈ​ന​ലി​ലും. ജ​മ്മു-​ക​ശ്‌​മീ​രി​നെ 10-0ത്തി​നും ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​നെ 14-0ത്തി​നും ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​നെ 7-0ത്തി​നും ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി സെ​മി​യി​ൽ എ​ത്തി രാ​ജ​സ്ഥാ​നെ​തി​രെ 8-2 ജ​യ​വു​മാ​യി ഫൈ​ന​ലി​ലും ക​ട​ന്നു.

    കേ​ര​ള ടീം: ​കെ.​ആ​ർ. ശ്രാ​വ​ന്തി (ക്യാ​പ്‌​റ്റ​ൻ), കി​യാ​ന ജോ​യ്‌​സ്‌ മാ​ത്യു, ആ​ത്മി​ക ശ്രാ​വ​ന്തി, എം. ​ദീ​ക്ഷി​ത, ഷി​നി ഡി​സൂ​സ, കെ.​പി ദ​യ, എ​സ്‌. ഗാ​യ​ത്രി, ന​വ​നി കൃ​ഷ്ണ, എ​സ്‌. അ​ശ്വ​ന്തി​നി, ആ​ദി കൃ​ഷ്ണ, അ​നു​യ സം​ഗീ​ത്‌, അ​ർ​പി​ത സാ​റ ബി​ജു, സാ​മ​ന്ത സാ​ൻ, അ​ൽ​ഫോ​ൺ​സ ബി​ജു, നി​ള കൃ​ഷ്‌​ണ, സി​ല്ല​ജി​ത്‌, എ. ​ഹ​രി​ന​ന്ദ​ന, എം.​പി ശ്രീ​പാ​ർ​വ​തി, ഇ​വാ​ന എ. ​ബി​ജു, ഇ.​എ ഷ​ഹ്‌​സാ​ന, പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ: ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ജം​ഷാ​ദ്‌, സ​ഹ​പ​രി​ശീ​ല​ക: എ. ​ഹ​ഫ്‌​സ​ത്ത്, മാ​നേ​ജ​ർ: കെ. ​സു​ലു​മോ​ൾ, ഫി​സി​യോ: സ്‌​നേ​ഹ വ​ർ​ഗീ​സ്‌.

