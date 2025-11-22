Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Nov 2025 8:12 AM IST
    ദേശീയ ജൂനിയർ വനിത ഫുട്ബാൾ: കേരളത്തെ തമീന ഫാത്തിമ നയിക്കും

    കൊ​ച്ചി: ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ആ​ന​ന്ത​പു​രി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ജൂ​നി​യ​ർ വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ളി​നു​ള്ള കേ​ര​ള ടീ​മാ​യി. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ത​മീ​ന ഫാ​ത്തി​മ​യാ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. പൃ​ഥ്വി ര​മ്യ​യും (ക​ണ്ണൂ​ർ) ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​ണ്. പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്. ഭ​ദ്ര, അ​നീ​റ്റ സി​ജോ (തൃ​ശൂ​ർ), ഒ.​ആ​ർ. മേ​രി ഫ്രാ​ൻ​സി​റ്റ, കെ.​വി. മീ​നാ​ക്ഷി (എ​റ​ണാ​കു​ളം), ദി​യ മു​ര​ളി (ക​ണ്ണൂ​ർ), കെ. ​ദേ​വി​ക (കാ​സ​ർ​കോ​ട്), എം.​എ​സ്. ഫാ​ത്തി​മ ഫൈ​ഹ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്) എ​ന്നി​വ​രും മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ എ.​ആ​ർ. ഭാ​വ​പ്രി​യ, ടി.​ആ​ർ. അ​പൂ​ർ​വ, എം.​എ​സ്. ശ്രേ​യ (ക​ണ്ണൂ​ർ), എ​ൻ.​കെ. ആ​ദി​ശ്രീ, എ​ൻ.​കെ. ഷി​ഫ്ന ഷെ​റി​ൻ (മ​ല​പ്പു​റം), വി. ​ന​ന്ദ, നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്) എ​ന്നി​വ​രും അ​ണി​നി​ര​ക്കും. കെ.​വി. ആ​ലി​യ, ആ​യി​ഷ മി​ർ​ഹാ​ന (കാ​സ​ർ​കോ​ട്), കെ.​എ​സ്. ആ​വ​ണി (തൃ​ശൂ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​ർ.

