Madhyamam
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightമും​ബൈ സി​റ്റി​യി​ൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 11:22 PM IST

    മും​ബൈ സി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​നി ‘സി​റ്റി’​യി​ല്ല; ഓ​ഹ​രി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി സി​റ്റി ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ഗ്രൂ​പ്

    Mumbai City,Football Group,abandoned, isl,mumbai , മുംബൈ സിറ്റി, ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്,
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി തു​ട​ര​വേ മും​ബൈ സി​റ്റി ക്ല​ബി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി സി​റ്റി ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ഗ്രൂ​പ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്. സി.​എ​ഫ്.​ജി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ഹ​രി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി ക്ല​ബ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ടീ​മി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സ്ഥാ​പ​ക ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ് പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ര്‍ സി​റ്റി​യ​ട​ക്കം പ​ത്തി​ല​ധി​കം ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ‍ത​യു​ണ്ട് സി​റ്റി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്.

    2019 മു​ത​ല്‍ സി.​എ​ഫ്.​ജി​യും മും​ബൈ എ​ഫ്.​സി​യും വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക് അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ​താ​യും ക്ല​ബ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Football NewsMumbai FCMumbai
