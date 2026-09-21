റഫറിക്കെതിരെ റയൽ; ഫൗളുകളുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി ഹൊസെ മൗറീന്യോtext_fields
മാഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിലെ മഡ്രിഡ് ഡെർബി വീണ്ടും വൻ വിവാദത്തിലേക്ക്. ചിരവൈരികളായ അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് റയൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, മത്സരത്തിലെ റഫറിയിങ്ങിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി റയൽ പരിശീലകൻ ഹൊസെ മൗറീന്യോ രംഗത്തെത്തി. അത്ലറ്റിക്കോ താരങ്ങൾ നടത്തിയ അപകടകരമായ ഫൗളുകളുടെ അച്ചടിച്ച ചിത്രങ്ങൾ കൈയ്യിലേന്തിയാണ് മൗറീന്യോ മത്സരശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയതാണ് റയലിന് തിരിച്ചടിയായത്. 52-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് അത്ലറ്റിക്കോയുടെ ജിയൂലിയാനോ സിമിയോണിയെ വീഴ്ത്തിയതിന് റയൽ ഡിഫൻഡർ ഡീൻ ഹൂയിസന് റഫറി മിഗ്വേൽ ആഞ്ചൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകുകയായിരുന്നു. ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി അലക്സാണ്ട്രോ ഗ്രിമാൽഡോ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ അത്ലറ്റിക്കോ മുന്നിലെത്തി. 59-ാം മിനിറ്റിൽ ജോനാഥൻ ഡേവിഡിലൂടെ അത്ലറ്റിക്കോ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. 89-ാം മിനിറ്റിൽ റൂഡിഗറിലൂടെ റയൽ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും സമനില പിടിക്കാനായില്ല.
മത്സരത്തിൽ അത്ലറ്റിക്കോ താരങ്ങളായ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ, ലീ കാങ് ഇൻ എന്നിവർക്ക് ആദ്യപകുതിയിൽ തന്നെ ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് മൗറീഞ്ഞോ ആരോപിച്ചു. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ കാൽമുട്ടിലും ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെയുടെ കണങ്കാലിലും അത്ലറ്റിക്കോ താരങ്ങൾ നടത്തിയ അപകടകരമായ ചവിട്ടുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചായിരുന്നു മൗറീഞ്ഞോയുടെ പ്രതികരണം.
"മത്സരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കഥ ഈ ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട്. അത്ലറ്റിക്കോയുടെ രണ്ട് ഫൗളുകളും വ്യക്തമായ ചുവപ്പ് കാർഡുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ച റഫറിക്ക് വലിയ മത്സരങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനായില്ല," എന്ന് മൗറീന്യോ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിഎആർ റഫറിയായ ഡാനിയൽ ജെസ്യൂസ് ട്രൂജില്ലോയ്ക്കും മത്സരനിയന്ത്രണത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റയൽ ആരോപിക്കുന്നു. മത്സരശേഷം റയൽ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമും റഫറിയോട് നേരിട്ട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.
തോൽവിയോടെ 15 പോയിന്റുമായി റയൽ മാഡ്രിഡ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാഴ്സലോണയേക്കാൾ ആറ് പോയിന്റ് പിന്നിലാണ് റയൽ. വിജയിച്ച അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് 16 പോയിന്റോടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി.
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