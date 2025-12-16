Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 1:00 PM IST

    മൊ​റോ​ക്ക​ൻ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ

    • മൊ​റോ​ക്കോ ഫൈ​ന​ലി​ൽ
    • യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​ത​നം എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​ന്
    മൊ​റോ​ക്ക​ൻ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ
    യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ അ​ൽ ബ​ർ​ക്കോ​യ് ക​രീ​മി​നെ അ​മീ​ൻ സ​ഹ്സൂ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി മൊ​റോ​ക്കോ ക​രു​ത്ത്. ക​ളി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച മൊ​റോ​ക്കോ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​വും മു​ന്നേ​റ്റ​വും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മൊ​റോ​ക്കോ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ടു. ഏ​ഴാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ൽ ബ​ർ​കോ​യ് ക​രീ​മും പ​ത്താം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ന​സ് ബാ​ച്ചും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യും ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​മ​ഖ്ബാ​ലി​യും ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി.

    എ​ന്നാ​ൽ, യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് അ​ധി​കം ആ​യു​സ്സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 28ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മൗ​സോ​യു​ടെ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ അ​ൽ ബ​ർ​ക്കോ​യ് ക​രീം ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗോ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഒ​രു ഗോ​ൾ ലീ​ഡി​ന്റെ ക​രു​ത്തോ​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന മൊ​റോ​ക്കോ, മു​ന്നേ​റ്റ താ​രം അ​മീ​ൻ സ​ഹ്സൂ​വി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​മെ​ഖ്ബാ​ലി കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ലാ​ക്സൗ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫ​ലം കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ യു.​എ.​ഇ മി​ക​ച്ച പാ​സി​ങ്ങു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മൊ​റോ​ക്കോ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ റൂ​ബ​ൻ അം​റാ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ അ​ൽ മെ​ഹ്ദി ബെ​ന​ബി​ദ് ത​ട​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ബേ​ർ​ണോ, മാ​ജി​ദ് റാ​ഷി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും മൊ​റോ​ക്കോ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​നി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് കി​ട്ടി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് മൊ​റോ​ക്കോ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​വും ന​ട​ത്തി. 83ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹം​ദ​ല്ലാ​ഹ് അ​സി​സ്റ്റി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ൽ മ​ഹ്ദി ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​യി. അ​ധി​ക നി​മി​ഷ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹം​ദ​ല്ലാ​ഹ് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ കൂ​ടി നേ​ടി​യ​തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 18ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ-​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സെ​മി​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ മൊ​റോ​ക്കോ നേ​രി​ടും.

    TAGS:moroccoFootball NewsFinalsQatar News
