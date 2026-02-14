Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Football
    Posted On
    14 Feb 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    14 Feb 2026 8:34 AM IST

    ഐ.എസ്.എല്ലിന് ഇന്ന് കിക്കോഫ്; ജയത്തോടെ തുടങ്ങാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; കളി എവിടെ കാണാം​?

    ഐ.എസ്.എല്ലിന് ഇന്ന് കിക്കോഫ്; ജയത്തോടെ തുടങ്ങാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; കളി എവിടെ കാണാം​?
    കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ

    മും​ബൈ: മാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങു​വാ​ണ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം ക​ളി മു​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ച കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​ട ന​ൽ​കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ പൊ​ടി​പാ​റും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് കി​ക്കോ​ഫ്. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും വാ​ണി​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ഡി​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡും (എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ൽ) ത​മ്മി​ലെ തീ​രാ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ യു​വ ഭാ​ര​തി മൈ​താ​ന​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ന് പ​ന്തു​രു​ളു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​നെ​തി​രെ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട​യാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ഇ​ന്റ​ർ കാ​ശി കൂ​ടി ആ​ദ്യ​മാ​യി ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന ലീ​ഗി​ൽ 14 ടീ​മു​ക​ളു​ണ്ട്. ക​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യി ക​ത്രി​ക​വീ​ണ ഇ​ത്ത​വ​ണ 91 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മൊ​ത്തം ന​ട​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഓ​രോ ടീ​മി​നും 24 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ 13 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​കും.

    ക​ളി​ക​ളു​ടെ സം​പ്രേ​ഷ​ണ മൂ​ല്യ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട് കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഒ​രു ക​ളി​ക്ക് 1.69 കോ​ടി വി​ല​യി​ട്ട​ത് പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 9.5 ല​ക്ഷ​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഫാ​ൻ​കോ​ഡ് ക​ളി​യു​ടെ സം​പ്രേ​ഷ​ണാ​വ​കാ​ശം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് 8.62 കോ​ടി​ക്കാ​ണ്.

    സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യി​ലു​മു​ണ്ട് റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച. 15.5 കോ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഞ്ചു കോ​ടി​യാ​യി. ഷീ​ൽ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 3.5 കോ​ടി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് 1.5 കോ​ടി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കും.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത പെ​രു​ത്ത​തോ​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി ശ​മ്പ​ളം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ, ബം​ഗ​ളൂ​രു തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ടീ​മു​ക​ളും വേ​ത​നം കു​റ​ച്ച​വ​യി​ൽ പെ​ടും. മി​ക്ക ടീ​മു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദേ​ശി​പ്പ​ട കൂ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

    മുതിർന്ന താരങ്ങളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള ടീമിനെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    ടീ​മു​ക​ൾ

    ബെം​ഗ​ളൂ​രു, ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ , എ​സ്‌.​സി ഡ​ൽ​ഹി, ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ ,എ​ഫ്‌.​സി ഗോ​വ, ഇ​ന്റ​ർ കാ​ശി , ജം​ഷ​ഡ്‌​പൂ​ർ, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് , മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ, മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്, മും​ബൈ സി​റ്റി , നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് , ഒ​ഡീ​ഷ, പ​ഞ്ചാ​ബ്.

    എ​വി​ടെ കാ​ണാം

    ഫാ​ൻ​കോ​ഡി​നാ​ണ് സം​പ്രേ​ഷ​ണാ​വ​കാ​ശം. സോ​ണി സ്​​പോ​ർ​ട്സി​ലും ക​ളി ത​ത്സ​മ​യം ല​ഭ്യ​മാ​യേ​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​രം 7.30നും ​അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം

    ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ​മാ​ർ: സ​ചി​ൻ സു​രേ​ഷ്, അ​ർ​ഷ് ശൈ​ഖ്, അ​ൽ​സാ​ബി​ത്ത് സു​ലൈ​മാ​ൻ. പ്ര​തി​രോ​ധം: ന​വോ​ച സി​ങ്, ഐ​ബ​ൻ​ബ ഡോ​ഹ്‍ലി​ങ്, ഹോ​ർ​മി​പാം റു​യി​വ, സ​ന്ദീ​പ് സി​ങ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹീ​ഫ്, ബി​കാ​ഷ് യും​നം, സു​മി​ത് ശ​ർ​മ, ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ് ജ​യ​ൻ, ഉ​മ​ർ ബാ​ഹ്. മ​ധ്യ​നി​ര: വി​ബി​ൻ മോ​ഹ​ന​ൻ, ഡാ​നി​ഷ് ഫാ​റൂ​ഖ്, നി​ഹാ​ൽ സു​ധീ​ഷ്, റൗ​ളി​ൻ ബോ​ർ​ജ​സ്, ഫ്രെ​ഡി ലാ​ല​ൻ​മാ​വ്മ, എ​ബി​നാ​സ് യേ​ശു​ദാ​സ​ൻ, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ അ​ദ്നാ​ൻ, ലൂ​യി​സ് മ​ത്യാ​സ് ഹെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, മ​ർ​ലോ​ൺ റൂ​സ് ട്രൂ​ജി​ലോ. മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര: കൊ​റൗ സി​ങ്, ലാ​ൽ​ത​ൻ​മാ​വി​യ റെ​ന്ത്‌​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്സ​ൽ, എം.​എ​സ്. ശ്രീ​കു​ട്ട​ൻ, വി​ക്ട​ർ ബെ​ർ​തോ​മ്യു, കെ​വി​ൻ യോ​ക്ക് .

    TAGS:ISLFootball NewsKerala Blasters FCmohan baganIndian Super League
