Madhyamam
    Football
    19 Aug 2025 8:44 AM IST
    19 Aug 2025 8:44 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് താ​ര​ങ്ങ​ളെ വിട്ടുനൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച് മോഹൻ ബ​ഗാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്

    ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കും
    Khalid Jamil
    ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് താ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച് മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളി മ​ധ്യ​നി​ര താ​രം സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് അ​ട​ക്കം ഏ​ഴു പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബ​ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നു​ള്ള​ത്.

    ഡ്യൂ​റ​ൻ​ഡ് ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബ​ഗാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ചി​ര​വൈ​രി​ക​ളാ​യ ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളി​നെ​തി​രെ തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യ ബ​ഗാ​ൻ ഡ്യൂ​റ​ൻ​ഡ് ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ ക്യാ​മ്പി​ന​യ​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന ബ​ഗാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം വ​രു​ന്ന​ത്. ബ​ഗാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റു ആ​റു താ​ര​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ക്യാ​മ്പി​ൽ ചേ​രാ​നു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചി​ട്ടും മു​ൻ കോ​ച്ച് മ​നോ​ലോ മാ​ർ​ക്വേ​സ് ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച സു​നി​ൽ ഛേത്രി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് പു​തി​യ കോ​ച്ച് ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ ഈ​മാ​സം 29ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ 35 അം​ഗ സാ​ധ്യ​ത പ​ട്ടി​ക ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഛേത്രി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​മീ​ൽ​ത​ന്നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക മ​ത്സ​രം മാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​നെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഛേത്രി​ക്ക് പ​ക​രം മ​റ്റു​താ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഛേത്രി​ക്കാ​യി എ​പ്പോ​ഴും ടീ​മി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ട​താ​യും ജ​മീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലാ​യി​രി​ക്കെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ക്കി​നെ എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് വ​ക​വെ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബ​ഗാ​ന്റെ പ​രാ​തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബ​ഗാ​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ സു​ഭാ​ഷി​ഷ് ബോ​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. എ​ല്ലാ സ​മ​യ​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലേ​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്നോ നാ​ലോ താ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ക്കു​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ​ഗാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഫി​ഫ​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ന് താ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്നും ബ​ഗാ​ൻ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ക​പ്പും ഷീ​ൽ​ഡും നേ​ടി​യ ബ​ഗാ​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​രം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16ന് ​ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ക്ല​ബാ​യ സെ​പ​ഹാ​ൻ എ​സ്.​സി​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    ദേ​ശീ​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബ​ഗാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്മാ​റ്റം ജ​മീ​ലി​ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ പൊ​സി​ഷ​നി​ലെ​യും മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബ​ഗാ​നി​ലു​ള്ള​ത്. വി​ശാ​ൽ കെ​യ്ത്ത്, ലാ​ല​ങ്മാ​വി​യ (അ​പൂ​യ), അ​നി​രു​ദ്ധ് താ​പ്പ, സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ദീ​പ​ക് താ​ങ്റി, മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ്, ലി​സ്റ്റ​ൺ കൊ​ളാ​സോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ലി​ടം പി​ടി​ച്ച​വ​ർ. എ​ല്ലാ​വ​രും മു​മ്പ് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ ക​ളി​ച്ച​വ​ർ. ഛേത്രി​ക്ക് പു​റ​മെ, ഈ ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​വും.

    സ​ർ​പ്രൈ​സാ​യി സു​നി​ൽ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ; ഫി​റോ​സ് ശ​രീ​ഫ് ഗോ​ൾ കീ​പ്പി​ങ് കോ​ച്ച്

    ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ ക്യാ​മ്പി​നാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 35 അം​ഗ സാ​ധ്യ​ത ടീ​മി​ൽ ആ​റു മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി ക്യാ​പ്റ്റ​ന്റെ ആം ​ബാ​ൻ​ഡ​ണി​ഞ്ഞ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കോ​ട്ട ന​യി​ച്ച വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ അ​ല​ക്സ് സ​ജി, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്റെ ഗോ​ള​ടി​മേ​ള​ത്തി​ൽ അ​ലാ​വു​ദ്ദീ​ൻ അ​ജാ​രി​യു​ടെ വ​ലം​കൈ​യാ​യി നി​ന്ന ജി​തി​ൻ എം.​എ​സ്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക്ല​ബ് വെ​സ്റ്റ് ഹാം ​യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ൽ ചേ​ക്കേ​റി​യ മു​ൻ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് താ​രം രാ​ഹു​ൽ കെ.​പി, ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലെ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു പു​റ​മെ, മ​റ്റൊ​രു മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​പ്രൈ​സ് എ​ൻ​ട്രി കൂ​ടി​യു​ണ്ട്.

    സു​നി​ൽ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ, ഫി​റോ​സ് ശ​രീ​ഫ്

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ലീ​ഗി​ൽ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഹാ​ർ​ബ​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​താ​ര​മാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​കാ​ര​ൻ സു​നി​ൽ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ. സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ടീ​മം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു സു​നി​ൽ. ക്യാ​മ്പി​ൽ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ക വേ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഫി​റോ​സ് ശ​രീ​ഫും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം കൂ​ടി​യാ​യ ശ​രീ​ഫ് പ​ഴ​യ എ​സ്.​ബി.​ടി ടീ​മീ​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത കാ​വ​ലാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​നി​യ​ർ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തി​ലാ​ണ് സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ക കു​പ്പാ​യ​മ​ണി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

