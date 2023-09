cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ണ്ട് താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന് മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ്. ഇ​ന്ത്യ-​ഇ​റാ​ഖ് കി​ങ്സ് ക​പ്പ് സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബ​ഗാ​ൻ മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത രീ​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. മ​റി​നേ​ഴ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ലി​സ്റ്റ​ൺ കൊ​ളാ​സോ​യും ആ​ശി​ഷ് റാ​യി​യു​മാ​ണ് ഏ​ഷ്യാ​ഡ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

പ​രി​ക്കേ​റ്റ് അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​മാ​യി​ട്ടും അ​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ഫി​സി​യോ എം.​ആ​ർ.​ഐ സ്കാ​നി​ങ്ങി​നു​പോ​ലും സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ബ​ഗാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി.​ടി.​ഐ​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഷി​ഖി​ന്റെ കാ​ൽ​മു​ട്ടി​നാ​ണ് പ​രി​ക്ക്. ലി​ഗ​മെ​ന്റി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് സ​മ​യ​ത്തി​ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഫി​സി​യോ തെ​റാ​പ്പി ചെ​യ്ത് ഗൗ​ര​വം കു​റ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി കൂ​ടു​ക​യോ താ​ര​ത്തി​ന് കു​റേ​നാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നോ​ട് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ചോ​ദി​ക്കും. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ത​ന്നെ ക​ളി​ക്കാ​രെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

Mohan Bagan will not leave the stars for the Asian Games