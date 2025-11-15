Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:28 PM IST

    ആ​സ്പ​യ​റി​ൽ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ അ​പാ​ര​ത

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്കെ​തി​രെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ മെ​ക്സി​കോ വി​ജ​യം
    ആ​സ്പ​യ​റി​ൽ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ അ​പാ​ര​ത
    മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​സ്പ​യ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ അ​പാ​ര​ത. പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ അ​ഞ്ചും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ച്ച മെ​ക്സി​കോ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. മെ​ക്സി​കോ വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ട ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ സാ​ന്റി​യാ​ഗോ ലോ​പ്പ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു ഹീ​റോ. നേ​ര​ത്തേ, നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ റാ​മി​റോ ടു​ലി​യ​ൻ (9) ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ലീ​ഡ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം ലൂ​യി​സ് ഗാം​ബോ​വോ നേ​ടി​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ളു​ടെ മി​ക​വി​ൽ മെ​ക്സി​കോ ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ 50 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ ലൂ​യി​സ് ഗാം​ബോ​വ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് 58ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ വ​ല കു​ലു​ക്കി​യ ഗാം​ബോ​വ ക​ളി മെ​ക്സി​കോ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ ക്ലോ​സ്റ്റ​ർ സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, മെ​ക്സി​കോ അ​ഞ്ചും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ൻ താ​രം ഗാ​സ്റ്റ​ൺ ബൗ​ഹി​യ​റി​ന്റെ ഓ​പ്പ​ണി​ങ് പെ​നാ​ൽ​റ്റി മെ​ക്സി​കോ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ സാ​ൻ​ഡി​യാ​ഗോ ലോ​പ്പ​സ് ത​ട​യു​ക​യാആ​സ്പ​യ​റി​ൽ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ അ​പാ​ര​ത; അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്കെ​തി​രെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ മെ​ക്സി​കോ വി​ജ​യം​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Argentinafifa under 17 world cupQatar NewsMexican
    News Summary - Mexican dominance in Aspire; Mexico wins on penalties against Argentina
