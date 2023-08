cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫ്ലോ​റി​ഡ: അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ മി​യാ​മി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കാ​​നെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സു​തു​റ​ന്ന് ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി. ഇ​ന്റ​ർ മി​യാ​മി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ തൃ​പ്ത​നാ​ണെ​ന്നും ഇ​വി​ടെ ചേ​രാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​നാ​ണെ​ന്നും മെ​സ്സി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​എ​സ്.​ജി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത് ആ​ഗ്ര​ഹ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് സൂ​പ്പ​ർ താ​രം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ വി​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​ണ് ഇ​​പ്പോ​ൾ. ദൈ​വ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി -മെ​സ്സി പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​നും പു​തി​യ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി ഇ​ന്റ​ർ മി​യാ​മി​യി​ൽ എ​ല്ലാം ഒ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ക്കാ​നാ​യെ​ന്നും മെ​സ്സി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​റു ക​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​സ്സി മി​യാ​മി​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. ഗോ​ളി​നാ​യി ദാ​ഹി​ക്കു​ന്ന താ​ര​മാ​ണ് മെ​സ്സി​യെ​ന്ന് ക്ല​ബി​ന്റെ സ​ഹ ഉ​ട​മ​യാ​യ ഡേ​വി​ഡ് ബെ​ക്കാം പ​റ​ഞ്ഞു.

