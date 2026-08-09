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    Football
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 9:03 AM IST

    പിതാവിന് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ മെസ്സി റൊസാരിയോയിലെത്തി

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    പിതാവിന് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ മെസ്സി റൊസാരിയോയിലെത്തി
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    റൊസാരിയോ: അർജന്റീനൻ ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പിതാവ് ജോർഹെ മെസ്സി (68) അന്തരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച റൊസാരിയോയിലെ സനാറ്റോറിയോ സെന്റർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. പിതാവിന്റെ വിയോഗ വാർത്തയറിഞ്ഞയുടൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ തിരിച്ച മെസ്സി, ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ ജന്മനാടായ റൊസാരിയോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

    വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫോർട്ട് ലോഡർഡെയ്‌ലിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ തിരിച്ച മെസ്സി, റൊസാരിയോയിലെ 'ഇസ്ലാസ് മാൽവിനാസ്' അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങി, തുടർന്ന് എൽ പ്രാഡോ പാർക്ക് സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കുന്നത്.

    പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന്, ശനിയാഴ്ച മോണ്ടെറിക്ക് എതിരെ നടന്ന ഇന്റർ മയാമിയുടെ ലീഗ്സ് കപ്പ് മത്സരം മെസ്സിക്ക് നഷ്ടമായി. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മയാമിയുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മൗനമാചരിക്കുകയും, ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ജോർഹെ മെസ്സിയുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കറുത്ത ആംബാൻഡ് അണിഞ്ഞാണ് മയാമി താരങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങിയത്.

    മെസ്സിയുടെ ജഴ്സി നമ്പറായ പത്താം മിനിറ്റിൽ ആരാധകർ 'ഫുവെർസ ലിയോ' (ശക്തനായിരിക്കുക ലിയോ) എന്ന ബാനറുകൾ ഉയർത്തി തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ടീമിനെ നയിച്ച അർജന്റീനൻ സഹതാരം റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ 32-ാം മിനിറ്റിൽ താൻ നേടിയ ഗോൾ മെസ്സിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ ജഴ്സി ഊരി, ഉള്ളിലണിഞ്ഞ മെസ്സിയുടെ പത്താം നമ്പർ ജഴ്സി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഡി പോളിന്റെ ആദരം.

    സഹതാരവും ഉറ്റസുഹൃത്തുമായ ലൂയിസ് സുവാരസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. "സുഹൃത്തേ, നിങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും ഞാൻ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ അഭിമാനത്തോടെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കിക്കാണും," സുവാരസ് കുറിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്യാപ്റ്റനും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പമുണ്ട്" എന്ന് ഇന്റർ മയാമി ക്ലബ്ബും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

    ലയണൽ മെസ്സി എന്ന ലോകോത്തര താരത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് പിതാവായ ജോർഹെ മെസ്സി. മെസ്സിയുടെ ആദ്യകാലം മുതൽ ഏജന്റായും മാനേജറായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 2000-ങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ ലാ മാസിയ അക്കാദമിയിൽ ചേരാനായി സ്പെയിനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കുഞ്ഞു മെസ്സിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി പിതാവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

    പിതാവിന്റെ അസുഖബാധയുടെ വിഷമതകൾക്കിടയിലായിരുന്നു മെസ്സി അടുത്തിടെ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ ഫൈനൽ വരെ നയിച്ചത്. ലോകകപ്പിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ ഗോൾ നേടിയതിന് ശേഷം മെസ്സി വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയത് കായികലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് ഫുട്ബാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലെന്നും കുടുംബപരമായ സങ്കടങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും താരം പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അത്‌ലറ്റിക്കോ ഡി സാൻ ലൂയിസിനെതിരായ ലീഗ്സ് കപ്പ് മത്സരത്തിൽ മെസ്സി മയാമിക്കായി രണ്ട് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്പെയിനിനെതിരായ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് മെസ്സി ഇതിന് മുൻപ് റൊസാരിയോയിൽ എത്തിയത്.

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    TAGS:ArgentinaLionel MessifuneralsRosarioJorge Messi
    News Summary - Messi returns to Rosario for funeral
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