മെസ്സി തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും മയാമിക്ക് തോൽവി; ലീഗ്സ് കപ്പിൽ ലിയോണിനോട് തോറ്റ് പുറത്ത്text_fields
മയാമി: പിതാവ് ഹോർഗെ മെസ്സിയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഇടവേളയെടുത്തിരുന്ന സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സി കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ, കണ്ണീരണിഞ്ഞുള്ള ഈ തിരിച്ചുവരവിൽ മെസ്സിക്ക് നിരാശയാണ് ഫലം. ലീഗ്സ് കപ്പിൽ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ക്ലബ് ലിയോണിനോട് 3-2ന് തോറ്റ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്ന ഇന്റർ മിയാമി ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. 83-ാം മിനിറ്റിൽ വിജയഗോൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ ഡാനിയേൽ ആർസിലയാണ് ലിയോണിന് ആവേശകരമായ ജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ചയാണ് മെസ്സിയുടെ പിതാവ് ഹോർഗെ (68) അന്തരിച്ചത്. തുടർന്ന് പിതാവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി അർജന്റീനയിലെ റൊസാരിയോയിലേക്ക് പോയ താരം, മോണ്ടെറെയ്ക്കെതിരെ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരം കളിച്ചിരുന്നില്ല. മിയാമിയുടെ ന്യൂ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾ നേടിയ ഡാനിയേൽ പിന്ററിന് പകരക്കാരനായി മെസ്സി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആരാധകർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാണ് പ്രിയതാരത്തെ വരവേറ്റത്.
പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസ്സി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ ഫുട്ബോൾ ഭാവി സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും താരം ഇതിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. "നിങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എക്കാലവും ഫുട്ബോൾ മാത്രമാണ് കളിച്ചത്, എന്നാൽ ഇനിയും എത്രകാലം അത് തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട്," എന്നായിരുന്നു സ്പാനിഷിൽ മെസ്സി കുറിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ 42-ാം മിനിറ്റിൽ ഇയാൻ ഫ്രേയുടെ അസിസ്റ്റിൽ ഡാനിയേൽ പിന്ററിലൂടെ ഇന്റർ മിയാമിയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവാണ് ക്ലബ് ലിയോൺ നടത്തിയത്. 50-ാം മിനിറ്റിൽ ഡാനിയേൽ ആർസില ലിയോണിനായി ആദ്യ ഗോൾ മടക്കി. 61-ാം മിനിറ്റിൽ ജുവാൻ പാബ്ലോ ഡൊമിൻഗ്യൂസ് ലിയോണിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ യാനിക്ക് ബ്രൈറ്റിലൂടെ മിയാമി ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയെങ്കിലും, 83-ാം മിനിറ്റിൽ ആർസില വീണ്ടും വലകുലുക്കിയതോടെ ലിയോൺ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും മിയാമിക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചില്ല.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലീഡ് വഴങ്ങി ഇന്റർ മിയാമി പരാജയപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലീഗ്സ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തുകയും കിരീടം നേടുകയും ചെയ്ത ടീമിന് ഇത്തവണ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടം കാണാതെ പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നു. എം.എൽ.എസ് സ്റ്റാൻഡിങ്സിൽ 12-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന മിയാമിയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ നേരത്തെ തന്നെ പരുങ്ങലിലായിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ക്ലബ് ലിയോൺ ലിഗ എം.എക്സ് സ്റ്റാൻഡിങ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.
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