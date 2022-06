മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും നെയ്മറും ഇനി ഖത്തർ എയർവേയ്സ് ജഴ്സിയിൽ

ലോക ഫുട്ബാളിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും നെയ്മറുമെല്ലാം ഇനി ഖത്തർ എയർവേയ്സ് ജഴ്സിയിലിറങ്ങും. ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബാള്‍ ക്ലബായ പി.എസ്.ജിയുടെ ഔദ്യോഗിക ജഴ്സി സ്പോണ്‍സര്‍മാരായി ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്സ് മാറിയതോടെയാണ് ഇതിന് അവസരമൊരുങ്ങുന്നത്. 2020 സീസണ്‍ മുതല്‍ പി.എസ്.ജിയുടെ പ്രീമിയം സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്സിനാണ്. ജഴ്സിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്പോണ്‍സറായിരുന്നത് അക്കോര്‍ എന്ന ഹോട്ടല്‍ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ഈ കരാര്‍ അവസാനിച്ചതോടെയാണ് ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്സും പി.എസ്.ജിയും തമ്മില്‍ ധാരണയായത്. പുരുഷ, വനിതാ, യൂത്ത് പ്രഫഷനൽ ടീമുകളുടെ ജഴ്സികളിൽ ഇനി എയർലൈനിന്റെ പേര് ദൃശ്യമാകും.

