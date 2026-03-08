Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightമെസ്സി മാജിക്കും ഡി...
    Football
    Posted On
    date_range 8 March 2026 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:20 PM IST

    മെസ്സി മാജിക്കും ഡി പോൾ കരുത്തും; ഡി.സി. യുനൈറ്റഡിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ഇന്റർ മയാമി

    text_fields
    bookmark_border
    മെസ്സി മാജിക്കും ഡി പോൾ കരുത്തും; ഡി.സി. യുനൈറ്റഡിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ഇന്റർ മയാമി
    cancel
    camera_alt

    ഡി.സി. യു​നൈറ്റഡ്-ഇന്റർ മയാമി മത്സരത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സിയും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും

    ബാൾട്ടിമോർ: മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ ഡി.സി. യുനൈറ്റഡിനെതിരെ ഇന്റർ മയാമിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് മെസ്സിയും സംഘവും വിജയം നേടിയത്. ലയണൽ മെസ്സിയും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും മയാമിക്ക് വേണ്ടി ഗോളുകൾ നേടി. റെക്കോർഡ് കാണികളായ 72,056 പേർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മത്സരത്തിൽ, മയാമി തങ്ങളുടെ മികവ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.

    മെസ്സിയുടെ 'ബോഡിഗാർഡ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡി പോൾ, ഈ മത്സരത്തിൽ ആക്രമണനിരയിൽ സജീവമായി നിന്നു. മയാമിയുടെ മധ്യനിരയിൽ സെർജിയോ ബുസ്കെറ്റ്സ് വിരമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും, ഡി പോളും സഹതാരങ്ങളും ചേർന്ന് ടീമിന് മികച്ച ബാലൻസ് നൽകി. മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തതും ഡി പോളാണ്.

    പുതിയ ഗോൾകീപ്പർ ഡെയ്ൻ സെന്റ് ക്ലെയർ മയാമിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്നു. ജർമൻ ബെർട്ടറേം മയാമിയിലെ തന്റെ ആദ്യ ഗോളിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ബെർട്ടറേം മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.

    എങ്കിലും ടീമിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് പരിശീലകൻ ഹാവിയർ മഷറാനോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൺകാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിൽ നാഷ്‌വില്ലെ എസ്‌.സിക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരം വരാനിരിക്കെ, ഡി പോളിന്റെയും മെസ്സിയുടെയും ഫോം മയാമിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മയാമി, ഇത്തവണയും കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Lionel MessiRodrigo de PaulLatest NewsMLS Cup
    News Summary - Messi magic and De Paul strength; Inter Miami defeats D.C. United
    Similar News
    Next Story
    X