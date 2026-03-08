മെസ്സി മാജിക്കും ഡി പോൾ കരുത്തും; ഡി.സി. യുനൈറ്റഡിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ഇന്റർ മയാമി

മെസ്സി മാജിക്കും ഡി പോൾ കരുത്തും; ഡി.സി. യുനൈറ്റഡിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ഇന്റർ മയാമിtext_fields
ബാൾട്ടിമോർ: മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ ഡി.സി. യുനൈറ്റഡിനെതിരെ ഇന്റർ മയാമിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് മെസ്സിയും സംഘവും വിജയം നേടിയത്. ലയണൽ മെസ്സിയും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും മയാമിക്ക് വേണ്ടി ഗോളുകൾ നേടി. റെക്കോർഡ് കാണികളായ 72,056 പേർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മത്സരത്തിൽ, മയാമി തങ്ങളുടെ മികവ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.
മെസ്സിയുടെ 'ബോഡിഗാർഡ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡി പോൾ, ഈ മത്സരത്തിൽ ആക്രമണനിരയിൽ സജീവമായി നിന്നു. മയാമിയുടെ മധ്യനിരയിൽ സെർജിയോ ബുസ്കെറ്റ്സ് വിരമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും, ഡി പോളും സഹതാരങ്ങളും ചേർന്ന് ടീമിന് മികച്ച ബാലൻസ് നൽകി. മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തതും ഡി പോളാണ്.
പുതിയ ഗോൾകീപ്പർ ഡെയ്ൻ സെന്റ് ക്ലെയർ മയാമിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്നു. ജർമൻ ബെർട്ടറേം മയാമിയിലെ തന്റെ ആദ്യ ഗോളിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ബെർട്ടറേം മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.
എങ്കിലും ടീമിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് പരിശീലകൻ ഹാവിയർ മഷറാനോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൺകാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിൽ നാഷ്വില്ലെ എസ്.സിക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരം വരാനിരിക്കെ, ഡി പോളിന്റെയും മെസ്സിയുടെയും ഫോം മയാമിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മയാമി, ഇത്തവണയും കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register