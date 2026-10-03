'വൺ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ്': വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിനായി ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയിലെത്തി

'വൺ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ്': വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിനായി ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയിലെത്തിtext_fields
ബ്വേനസ് എയ്റിസ്: കായികലോകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി തന്റെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിനായി അർജന്റീനയിൽ എത്തി. മയാമിയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ പുറപ്പെട്ട താരം തന്റെ സ്വന്തം നഗരമായ റൊസാരിയോയിലാണ് വിമാനമിറങ്ങിയത്.
രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ അർജന്റീനയുടെ നീലയും വെള്ളയും ജേഴ്സിയിൽ മെസ്സി ഇറങ്ങുന്ന അവസാനത്തെ ഔദ്യോഗിക മത്സരമാണിത്. കണ്ണീരും ആവേശവും ഇടകലരുന്ന ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ബ്വേനസ് എയ്റിസിലെ തെരുവുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജനസാഗരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ വിപണിയിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് വിറ്റുതീർന്നത്. 2022-ൽ ഖത്തറിൽ വെച്ച് അർജന്റീനയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച മെസ്സി, കോപ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടങ്ങളും രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ടീമിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവസാന മത്സരം ഒരു വലിയ കായിക മാമാങ്കമാക്കി മാറ്റാനാണ് അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 6-നാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ചരിത്രപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ബെനിനാണ് ഈ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. ബ്വേനസ് എയ്റിസിലെ പ്രശസ്തമായ റിവർ പ്ലേറ്റിന്റെ 'എസ്റ്റാഡിയോ മോനുമെന്റൽ' സ്റ്റേഡിയമാണ് മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്നത്. കരിയറിലുടനീളം അർജന്റീനയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരം രാജ്യത്തെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണെന്ന് മുൻ താരങ്ങളും കായിക ലോകവും ഒരേസ്വരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോക ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുവർണാധ്യായത്തിന് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി മോനുമെന്റൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു താരത്തിന്റെ വിടവാങ്ങലല്ല, മറിച്ച് ഒരു യുഗത്തിന്റെ പര്യവസാനമായിരിക്കും.
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