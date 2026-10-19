എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ടപ്രഹരം​, ഗുലെറിന്റെ 'വണ്ടർ ഗോൾ'; സെവിയ്യയെ തകർത്ത് റയൽ മഡ്രിഡ്

എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ടപ്രഹരം, ഗുലെറിന്റെ 'വണ്ടർ ഗോൾ'; സെവിയ്യയെ തകർത്ത് റയൽ മഡ്രിഡ്text_fields
മഡ്രിഡ്: ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർതാരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ടഗോൾ മികവിൽ സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ സെവിയ്യയെ തകർത്ത് റയൽ മഡ്രിഡ്. സ്വന്തം തട്ടകമായ സാന്റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 4-1നായിരുന്നു റയലിന്റെ ജയം. ആർദ ഗുലെർ, എംബാപ്പെ എന്നിവർക്ക് പുറമെ യാൻ ഡിയോമാണ്ടെയും റയലിനായി വലകുലുക്കി. ജയത്തോടെ റയൽ ബെറ്റിസിനെ മറികടന്ന് പോയന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കരുതലോടെയാണ് ഇരുടീമുകളും കളിച്ചത്. എന്നാൽ 30ാം മിനിറ്റിൽ തുർക്കിയ താരം ആർദ ഗുലെറിന്റെ മനോഹരമായ ഗോൾ റയലിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച ഡിയോമാണ്ടെ പന്ത് ഗുലെറിന് കൈമാറി. ബോക്സിന്റെ അരികിൽനിന്ന് ഗുലെർ തൊടുത്ത പന്ത് സെവിയ്യ ഗോൾകീപ്പർ ഒഡിസിയാസ് വ്ലാച്ചോഡിമോസിനെ മറികടന്ന് 'ടോപ് കോർണറിൽ' പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ലീഡ് ഉയർത്താൻ എംബാപ്പെക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും സെവിയ്യ ഗോൾകീപ്പർ തടസ്സമായി. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർതാരം ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ബാക്ക്ഹീൽ പാസിൽ പന്ത് സ്വീകരിച്ച എംബാപ്പെ ബോക്സിനുള്ളിൽ അതിവേഗം തിരിഞ്ഞ് പ്രതിരോധതാരങ്ങളെ മറികടന്നു. ഗോൾകീപ്പറെയും വെട്ടിച്ച് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച താരത്തിന്റെ നീക്കം മത്സരത്തിലെ മികച്ച നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായി.
പിന്നീട് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയും എംബാപ്പെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. സെവിയ്യ പ്രതിരോധതാരം ആന്ദ്രെസ് കാസ്ട്രിന്റെ നേരിയ സ്പർശത്തെത്തുടർന്ന് ബോക്സിൽ വീണ എംബാപ്പെക്കായി റയലിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. പന്ത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഗോൾകീപ്പറെ കബളിപ്പിച്ച താരം ലീഡ് ഉയർത്തി. ഈ സീസണിൽ ലീഗിൽ താരത്തിന്റെ ഒമ്പതാം ഗോളാണിത്.
മാനുവൽ ബുവേനോയുടെ ഗോളിലൂടെ സെവിയ്യ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ ടീമിനായില്ല. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ യാൻ ഡിയോമാണ്ടെ റയലിന്റെ നാലാം ഗോൾ നേടി. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ആർബി ലീപ്സിഗിൽനിന്ന് റയലിലെത്തിയ ഡിയോമാണ്ടെയുടെ ക്ലബിനായുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗോളാണിത്.
അതേസമയം, ആർദ ഗുലെർ ആദ്യ പകുതിയിൽ സെവിയ്യ താരം പെകെയെ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് ഇടിച്ച സംഭവത്തെച്ചൊല്ലി വിവാദമുയർന്നു. റഫറി നടപടിയെടുക്കാതിരുന്നത് സെവിയ്യ പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഗാർസിയ പ്ലാസയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഗുലെറിന് ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും 11 പേർക്കെതിരെ 10 പേരുമായി കളിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മത്സരത്തിൽ റയൽ അർഹിച്ച ജയം നേടിയെങ്കിലും റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റൊരു മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് റയൽ പരിശീലകൻ ജോസ് മൗറീഞ്ഞോ പ്രതികരിച്ചത്. ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒത്തുചേർന്ന ടീമിന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായെന്നും ഓരോ നിമിഷവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുന്നേറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് മുടി പിടിച്ചുവലിച്ചതിന് ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിച്ച സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സ്പാനിഷ് റഫറിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ റയൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു. ലാ ലിഗ അധ്യക്ഷൻ ഹാവിയർ ടെബാസിന്റെ പരാമർശങ്ങളും ക്ലബിന്റെ അതൃപ്തി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാഴ്സലോണ റയൽ ബെറ്റിസിനെ തോൽപിച്ചതോടെ റയലിനുമേൽ ആറു പോയന്റിന്റെ ലീഡ് നിലനിർത്തി. അടുത്ത വാരാന്ത്യത്തിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ തട്ടകമായ ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടക്കുന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് മുമ്പ് പോയന്റ് പട്ടികയിൽ അത് നിർണായകമാണ്. അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ റയൽ സോസിഡാഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടീമുകളിലൊന്നായ മലാഗയെ 5-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. സെൽറ്റ വിഗോ 2-1ന് അലാവസിനെയും ഒസാസുന 2-0ന് റേസിങ് സാന്റൻഡറിനെയും തോൽപിച്ചു.
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