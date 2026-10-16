ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ഗോൾവേട്ടയിൽ റൗളിനെ പിന്നിലാക്കി എംബാപ്പെ

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ഗോൾവേട്ടയിൽ റൗളിനെ പിന്നിലാക്കി എംബാപ്പെtext_fields
റോം: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് ഇതിഹാസം റൗൾ ഗോൺസാലസിനെ മറികടന്ന് ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇടംപിടിച്ചു. സ്റ്റേഡിയോ ഒളിംപികോയിൽ റോമയ്ക്കെതിരെ 4-3ന് നേടിയ ആവേശജയത്തിനിടെയാണ് ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ താരം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 3-1ന് പിന്നിലായിരുന്ന ശേഷമാണ് സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ഉജ്ജ്വലമായി തിരിച്ചടിച്ച് മത്സരം പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഇതോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ടോപ് സ്കോറർമാരിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ എംബാപ്പെയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇനി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ലയണൽ മെസ്സി, റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി, കരീം ബെൻസെമ എന്നിവർ മാത്രമാണ്. കൂടാതെ, ടൂർണമെന്റിൽ 100 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഈ മത്സരത്തോടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
തുടക്കം മുതൽ വാശിയേറിയതായിരുന്നു പോരാട്ടം. ഇരുപതാം മിനിറ്റിൽ മാർട്ടൻ ഡി റൂണിലൂടെ റോമ മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എംബാപ്പെ ഗോൾ മടക്കി റയലിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. ആദ്യ പകുതി സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ റോമ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. 51, 58 മിനിറ്റുകളിൽ ഡോണിയൽ മലൻ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയതോടെ ആതിഥേയർ 3-1ന് മുന്നിലായി. തോൽവി മുന്നിൽക്കണ്ട റയൽ അവിടെനിന്ന് പൊരുതിക്കയറി. യുവതാരം ആർഡ ഗുലറുടെ കോർണർ കിക്കുകളാണ് തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. 83-ാം മിനിറ്റിൽ കെയ്സർ പലാസിയോസ് എസ്പിയും 85-ാം മിനിറ്റിൽ എൻഡ്രിക്കും ഗോൾ നേടിയതോടെ സ്കോർ 3-3 ആയി.
ആവേശം അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടു. 89-ാം മിനിറ്റിൽ ഗുലറുടെ കോർണറിൽ നിന്ന് അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ അക്രോബാറ്റിക് ഫിനിഷിലൂടെ വിജയഗോൾ കുറിച്ചു. പതിനഞ്ച് തവണ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡ് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടവീര്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ച രാത്രിയായിരുന്നു ഇത്.
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