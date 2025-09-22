Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഅച്ചടക്കം മസ്റ്റ്......
    Football
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:15 AM IST

    അച്ചടക്കം മസ്റ്റ്... ടീം മീറ്റിങ്ങിൽ വൈകിയെത്തിയ റാഷ്ഫോഡിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്തി ബാഴ്സലോണ കോച്ച്

    text_fields
    bookmark_border
    marcus rashford
    cancel
    camera_alt

    മാർകസ് റാഷ്​ഫോഡ്

    Listen to this Article

    ബാഴ്സലോണ: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ രണ്ട് ഗോൾ നേടി ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നതിനു പിന്നാലെ ഇംഗ്ലീഷ് താരം മാർകസ് റാഷ്ഫോഡിനെതിരെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാ​ളോങ്ങി ബാഴ്സലോണ. സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ ഞായറാഴ്ച ബാഴ്സലോണ ഗെറ്റാഫയെ നേരിടാനിരിക്കെ, രാവിലെ നടന്ന ടീം ​മീറ്റിങ്ങിൽ വൈകിയെത്തിയതാണ് അച്ചടക്കത്തിൽ കർക്കശക്കാരനായ കോച്ച് ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

    തുടർന്ന്, രാത്രിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ ​െപ്ലയിങ് ഇലവനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ബെഞ്ചിലിരുത്തിയായിരുന്നു ഫ്ലിക്കിന്റെ ശിക്ഷ. റഫീഞ്ഞ, ജൂൾസ് കൗ​ൻഡെ, ഇനാകി പെന തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്കെതിരെയും ടീം മീറ്റിങ്ങിലും പരിശീലനത്തിലും വൈകിയെത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ​കോച്ച് ഫ്ലിക് നേര​ത്തെ നടപടി എടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബാഴ്സ വലൻസിയയെ നേരിടാനിരിക്കെയായിരുന്നു റഫീഞ്ഞയെ കോച്ച് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയത്. എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ റഫീഞ്ഞ രണ്ട് ഗോളടിച്ചു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ന്യൂകാസിലിനെ നേരിടുമ്പോൾ ​െപ്ലയിങ് ഇലവനിലും ഇടം നേടി.

    ടീമിൽ എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള താരമായാലും അച്ചടക്കമാണ് ഒന്നാമതെന്ന സന്ദേശം താരങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ജർമൻ പരിശീലകൻ.

    കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ന്യൂകാസിലിനെതിരെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ​െപ്ലയിങ് ഇലവനിൽ തന്നെ റാഷ്ഫോഡിന് ഇടമുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ പിറന്ന രണ്ട് ഗോളുമായി റാഷ്ഫോഡ് സ്​പെയിനിലെ വരവ് ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗെറ്റാഫക്കെതിരെ കോച്ച് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയത്. പകരക്കാരനായി ഫെറാർ ടോറസ് ​​െപ്ലഫയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ റഫീഞ്ഞയെ പിൻവലിച്ചായിരുന്നു റാഷ്ഫോഡിനെ കോച്ച് കളത്തിലെത്തിച്ചത്.

    മത്സരത്തിൽ ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ രണ്ട് ഗോൾ മികവിൽ ബാഴ്സലോണ 3-0ത്തിന് ഗെറ്റാഫയെ വീഴ്ത്തി. ഇതോടെ പോയന്റ് നിലയിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് (15) ഒന്നാമതും, ബാഴ്സലോണ (13) രണ്ടാമതുമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Marcus RashfordFootball NewsGetafeHansi FlickLa LigaSoccer Newsbarcelona fc
    News Summary - Marcus Rashford benched by Hansi Flick after arriving late for team meeting at Barcelona
    Similar News
    Next Story
    X