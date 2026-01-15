Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    15 Jan 2026 9:42 PM IST
    15 Jan 2026 9:42 PM IST

    ആ​ഫ്രിക്കൻ ​നേഷൻസ് കപ്പ് കലാശ​​പ്പോരിൽ മാനേ Vs ഹകീമി

    ആ​ഫ്രിക്കൻ ​നേഷൻസ് കപ്പ് കലാശ​​പ്പോരിൽ മാനേ Vs ഹകീമി
    പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ട ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ രക്ഷകനായ ഗോളി യാസീൻ ബൂനോയെ മൊറോ​ക്കോ താരങ്ങൾ എടുത്തുയർത്തുന്നു

    ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹി​ന്റെ​യും കാ​ത്തി​രി​പ്പ് പി​ന്നെ​യും നീ​ട്ടി സാ​ദി​യോ മാ​നെ ന​യി​ച്ച സെ​ന​ഗാ​ൾ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ നേ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ. ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പ് വീ​ര​നാ​യ​ക​ൻ യാ​സീ​ൻ ബൂ​നോ​യു​ടെ മി​ന്നും സേ​വു​ക​ളി​ൽ നൈ​ജീ​രി​യ​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ മ​ട​ക്കി ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ മൊ​റോ​ക്കോ​യും ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ന്.

    ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ക​രു​ത്ത​ർ മു​ഖാ​മു​ഖം​നി​ന്ന സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു സെ​ന​ഗാ​ൾ ജ​യം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ 78ാം മി​നി​റ്റി​ൽ വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​രം മാ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്കോ​റ​ർ. പ​ന്ത​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ഷോ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സെ​ന​ഗാ​ൾ അ​ർ​ഹി​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. 2022 ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ നേ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ലും 2022 ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലും സെ​ന​ഗാ​ൾ ഈ​ജി​പ്തി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ര​ണ്ടു വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സെ​ന​ഗാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2002ൽ ​കാ​മ​റൂ​ണി​നോ​ടും 2019ൽ ​അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യോ​ടും തോ​റ്റു. 2021ൽ ​ഈ​ജി​പ്തി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ആ​ദ്യ​മാ​യി കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ടു.

    പ്രി​ൻ​സ് മൗ​ലാ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ 65,000ഓ​ളം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സെ​ന​ഗാ​ളി​ന് വ​ല​കു​ലു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഈ​ജി​പ്തി​ന് മു​ന്നി​ലും അ​ർ​ധാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ 12 മി​നി​റ്റ് ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ സെ​ന​ഗാ​ളി​ന്‍റെ അ​റ്റാ​ക്കി​ങ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫ​ലം ക​ണ്ടു. ബോ​ക്സി​നു വെ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​മാ​റ​യു​ടെ ലോ​ങ് റേ​ഞ്ച് ഷോ​ട്ട് ഈ​ജി​പ്ത് താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി പ​ന്ത് ഗ​തി​മാ​റി വീ​ണ​ത് തൊ​ട്ടു മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മാ​നെ​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ. ഒ​ട്ടും വൈ​കാ​തെ താ​രം തൊ​ടു​ത്ത നി​ലം​പ​റ്റെ​യു​ള്ള ഷോ​ട്ട് ഗോ​ളി​യെ​യും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി വ​ല​യി​ൽ. മോ​റോ​ക്കോ-​നൈ​ജീ​രി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യ ബ്രാ​ഹിം ഡ​യ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടി​യ സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം തു​ല​ച്ച​ത​ട​ക്കം ​മൊ​റോ​ക്കോ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു പ​ണ​ത്തൂ​ക്കം മു​ന്നി​ൽ. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ആ​ദ്യം പെ​നാ​ൽ​റ്റി ത​ടു​ത്ത് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത് നൈ​ജീ​രി​യ ഗോ​ളി. എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കി​ക്കും ത​ടു​ത്തി​ട്ട് യാ​സീ​ൻ ബൂ​നോ ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പ് കാ​ല​​ത്തെ സേ​വു​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി. സാ​മു​വ​ൽ ചു​ക്​​വ്യൂ​സെ, ബ്രൂ​ണോ ഒ​നി​യേ​മീ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കി​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ബൂ​നോ ത​ടു​ത്തി​ട്ട​ത്. സ്കോ​ർ: 4-2.

    2004നു ​ശേ​ഷം മൊ​റോ​ക്കോ​ക്ക് ആ​ദ്യ ആ​ഫ്കോ​ൺ ഫൈ​ന​ലാ​ണി​ത്. ക​പ്പു​യ​ർ​ത്താ​നാ​യാ​ൽ വ​ലീ​ദ് റ​ഗ്റാ​ഗൂ​യി​യു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ന് 1976നു ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ കി​രീ​ട​മാ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    News Summary - Mane vs Hakimi in the African Nations Cup final
