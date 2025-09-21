Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:49 PM IST

    ഇം​ഗ്ലണ്ടിൽ ചെ​ൽ​സി കടന്ന് യു​നൈ​റ്റ​ഡിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്

    English Premier League
    മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നാ​യി സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത കാ​സെ​മി​റോ​യും ബ്രൂ​ണോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സും

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ചെ​ൽ​സി​ക്കെ​തി​രെ ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്. നാ​ട​കീ​യ​ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ൾ​ഡ് ട്രാ​ഫോ​ഡി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ വാ​ഴ്ച. ക​ളി​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം മി​നി​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ ചെ​ൽ​സി ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ റോ​ബ​ർ​ട്ട് സാ​ഞ്ച​സ് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് മ​ട​ങ്ങി. മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നാ​യി 200ാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രൂ​ണോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് നൂ​റാം ഗോ​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ക​ളി സാ​ക്ഷി​യാ​യി.

    മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി അ​ധി​കം വൈ​കും മു​മ്പേ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് വി​ങ്ങ​ർ ബ്ര​യാ​ൻ എം​ബ്യൂ​മോ​യെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത് വീ​ഴ്ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് സാ​ഞ്ച​സി​ന് മ​ട​ക്ക ഉ​ത്ത​ര​വ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​ത്തു​പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഫി​ലി​പ്പ് ജോ​ർ​ഗെ​ൻ​സെ​നാ​ണ് പി​ന്നെ വ​ല കാ​ത്ത​ത്. 14ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബ്രൂ​ണോ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ദ്യ അ​ടി. 37ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കാ​സെ​മി​റോ​യും ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട​തോ​ടെ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ലീ​ഡ് കൂ​ട്ടി. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ജു​റി ടൈ​മി​ൽ ആ​ൻ​ഡ്രെ സാ​ന്റോ​സി​നെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന് കാ​സെ​മി​റോ​ക്ക് ക​ളി​യി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ർ​ഡ്.

    ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡും ക​ളി​ച്ച​ത് പ​ത്തു​പേ​രു​മാ​യി. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​വെ 80ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ട്രെ​വോ ച​ലോ​ബ‍യു​ടെ ഹെ​ഡ്ഡ​ർ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി ചെ​ൽ​സി പി​രി​മു​റു​ക്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കി. എ​ങ്കി​ലും സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ തോ​ൽ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ല​പ്പ​ട​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പ​ത്താം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക‍യ​റി. എ​ട്ട് പോ​യ​ന്റു​ള്ള ചെ​ൽ​സി ആ​റാ​മ​താ​ണ്. മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ പാ​ല​സ് 2-1ന് ​വെ​സ്റ്റ്ഹാ​മി​നെ​യും ലീ​ഡ്സ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് 3-1ന് ​വോ​ൾ​വ്സി​നെ​യും ഫു​ൾ​ഹാം 3-1ന് ​ബ്രെ​ന്റ്ഫോ​ഡി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മും ബ്രൈ​റ്റ​നും 2-2നും ​നോ​ട്ടി​ങാ​ഹാ​മും ബേ​ൺ​ലി​യും 1-1നും ​സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    TAGS:Football NewsBruno FernandesCasemiroEnglish Premier LeagueManchester UnitedChelsea FC
    News Summary - Manchester United hold off 10-man Chelsea
