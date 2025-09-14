Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഹാലൻഡിന് ഡബ്ൾ;...
    Football
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:53 PM IST

    ഹാലൻഡിന് ഡബ്ൾ; മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിയിൽ യുനൈറ്റഡിനെ ചാരമാക്കി സിറ്റി, 3-0

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാലൻഡിന് ഡബ്ൾ; മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിയിൽ യുനൈറ്റഡിനെ ചാരമാക്കി സിറ്റി, 3-0
    cancel

    ലണ്ടൻ: പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിയിൽ സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് (3-0) മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തകർത്തുവിട്ടത്.

    ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇരട്ടഗോളടിച്ച് എർലിങ് ഹാലൻഡും ഹെഡറിലൂടെ ഗോളടിക്ക് തുടക്കമിട്ട ഫിൽ ഫോഡനുമാണ് സിറ്റിയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച സിറ്റി 18ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഡോകുവിന്റെ ക്രോസിൽ പിഴവുകളില്ലാതെ ഹെഡറുതിർത്ത് ഫോഡൻ പന്ത് യുനൈറ്റഡിന്റെ വലയിലെത്തിച്ചു.

    രണ്ടാം പകുതിയിൽ 53 ാം മിനിറ്റിലാണ് സിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളെത്തുന്നത്. ഡോകു തന്നെ വഴിയൊരുക്കിയ പാസിൽ ഹാലൻഡ് ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു (2-0). 68ാം മിനിറ്റിൽ ബെർണാഡോ സിൽവയുടെ പാസിൽ ഹാലൻഡ് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും അടിച്ചതോടെ (3-0) യൂനൈറ്റഡിന്റെ പതനം പൂർണമായി. ജയത്തോടെ സിറ്റി നാല് കളികളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുമായി എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. നാല് കളിയിൽ ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള യുനൈറ്റഡ് 14ാം സ്ഥാനത്താണ്.

    ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജയം എത്തിപ്പിടിച്ച് ലിവർപൂൾ

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ സ​മ​നി​ല മു​ന​മ്പി​ൽ ജ​യം പി​ടി​ച്ച് ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ. ബേ​ൺ​ലി​യു​ടെ മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഇ​ൻ​ജു​റി ടൈ​മി​ന്റെ മൂ​ന്നാം മി​നി​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹാ​ണ് വി​ജ​യ ശി​ൽ​പി​യാ​യ​ത്.

    ബോക്‌സിനുള്ളിൽ വെച്ച്, ലിവർപൂളിന്റെ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് റഫറി മൈക്കൽ ഒലിവർ പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. കിക്കെടുത്ത സലാഹ് ഡുബ്രാവ്കയെ കബളിപ്പിച്ച് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.

    84-ാം മിനിറ്റിൽ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ബർൺലിയുടെ ലെ​സ്ലി ഉ​ഗു​ചു​ക്വു രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞ കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. ഇതോടെ ബർൺലി 10 പേരായാണ് ബേ​ൺ​ലി കളിച്ചത്.

    നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ച് 12 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് ചെ​മ്പ​ട. അ​തേ​സ​മ​യം, ചെ​ൽ​സി-​ബ്രെ​ന്റ്ഫോ​ർ​ഡ് മ​ത്സ​രം 2-2ൽ ​ക​ലാ​ശി​ച്ചു. കോ​ൾ പാ​മ​ർ (61), മോ​യി​സെ​സ് കൈ​സെ​ഡോ (85) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചെ​ൽ​സി​ക്കാ​യി വ​ല​കു​ലു​ക്കി​യ​ത്. കെ​വി​ന്‍ ഷേ​ഡ് (35), ഫാ​ബി​യോ കാ​ർ​വാ​ലോ (90+3) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ്രെ​ന്‍റ്ഫോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ സ്കോ​റ​ർ​മാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Manchester citypremier leagueManchester United
    News Summary - Manchester City vs Manchester United 3-0: Premier League
    Similar News
    Next Story
    X