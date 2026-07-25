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    Football
    Posted On
    date_range 25 July 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 12:15 PM IST

    ഗോൾഡൻ ബോൾ ജേതാവ് റോഡ്രിക്ക് മുതുകിന് ശസ്ത്രക്രിയ; സ്ഥിരീകരിച്ച് എൻസോ മരെസ്ക

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    റയലിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റം തള്ളി സിറ്റി പരിശീലകൻ
    ഗോൾഡൻ ബോൾ ജേതാവ് റോഡ്രിക്ക് മുതുകിന് ശസ്ത്രക്രിയ; സ്ഥിരീകരിച്ച് എൻസോ മരെസ്ക
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    ലണ്ടൻ: ലോകകപ്പ് ജേതാവായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം റോഡ്രിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതുകിലെ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമെന്ന് പുതിയ പരിശീലകൻ എൻസോ മരെസ്ക സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്പെയ്നെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത താരമാണ് മുപ്പതുകാരനായ റോഡ്രി. പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് ശേഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പുതിയ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മരെസ്ക ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു പദവിയാണെന്നും, ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പരിശീലകരിലൊരാളാണ് ഗ്വാർഡിയോളയെന്നും മരെസ്ക പറഞ്ഞു. ഗ്വാർഡിയോളയുടെ കീഴിൽ മുൻപ് അസിസ്റ്റന്റ് പരിശീലകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മരെസ്ക, സിറ്റിയുടെ പുതിയ ദൗത്യത്തിൽ തനിക്ക് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്കുള്ള റോഡ്രിയുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ആഗസ്റ്റ് 16-ന് ആഴ്സണലിനെതിരെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി താരങ്ങളെല്ലാം ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:Real MadridManchester citypremier leaguepep guardiolaSurgeryTransfer newsinjury newsSpainEnzo MarescaRodri
    News Summary - Manchester City Midfielder Rodri to Undergo Surgery; Enzo Maresca Confirms as New Boss
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