എഫ്.എ കപ്പ്: കിരീടം സിറ്റിക്ക്; ചെൽസി ഫൈനലിൽ വീണു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 16 May 2026 11:44 PM IST
Updated Ondate_range 16 May 2026 11:44 PM IST
എഫ്.എ കപ്പ്: കിരീടം സിറ്റിക്ക്; ചെൽസി ഫൈനലിൽ വീണുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Manchester City Lift 8th FA Cup After 1-0 Win Over Chelsea
ലണ്ടൻ: എഫ്.എ കപ്പിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഒരു കിരീടം കൂടി. വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ചെൽസിയെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോൽപിച്ചു പെപ് ഗ്വാർഡിയോള സംഘം.
71ാം മിനിറ്റിൽ അന്റോയിൻ സെമെന്യോ ആണ് വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. സിറ്റിയുടെത് എട്ടാം കിരീടമാണ്. ഇക്കുറി കരബാവോ കപ്പിലും ഇവരായിരുന്നു ജേതാക്കൾ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ജേതാക്കളാവാനുള്ള സാധ്യതയും സിറ്റിക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലബ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ചെൽസി ഇപ്രാവശ്യം നിലംതൊട്ടിട്ടില്ല. പ്രീമിയർ ലീഗ് പോയന്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽപ്പെടാനാവാത്തതിനാൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയുമില്ല.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story