പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും തളർന്നില്ല; മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിയിൽ യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി സിറ്റി

പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും തളർന്നില്ല; മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിയിൽ യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി സിറ്റിtext_fields
മാഞ്ചസ്റ്റർ: ആവേശവും നാടകീയതയും നിറഞ്ഞ 199-ാമത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. യുണൈറ്റഡിന്റെ തട്ടകമായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് സിറ്റിയുടെ വിജയം. 23-ാം മിനിറ്റിൽ ഫിൽ ഫോഡൻ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ പത്തുപേരുമായാണ് സിറ്റി വിജയത്തിലേക്ക് പൊരുതിക്കയറിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ 60-ാം മിനിറ്റിൽ സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാളണ്ടാണ് സിറ്റിയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. എന്നാൽ ഈ ഗോൾ കടുത്ത വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ബിൽഡ് അപ്പിനിടെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഓഫ്സൈഡ് പൊസിഷനിലായിരുന്നതിനാൽ റഫറി ആദ്യം ഗോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വാർ പരിശോധനയിലൂടെ തീരുമാനം തിരുത്തുകയായിരുന്നു. പന്ത് ഹാളണ്ടിലേക്ക് എത്തുംമുൻപ് എൻസോ പന്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രീമിയർ ലീഗ് പാനലിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച യുണൈറ്റഡ് പ്രതിരോധ താരം ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ് ഇതൊരു 'അനീതി'യാണെന്ന് തുറന്നടിച്ചു. പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കും റഫറിയിങ്ങിലെ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ 23-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനെ ചവിട്ടിയതിനാണ് സിറ്റിയുടെ ഫിൽ ഫോഡന് റഫറി നേരിട്ട് ചുവപ്പുകാർഡ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ സിറ്റിക്കെതിരെ യുണൈറ്റഡ് ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിന്റെയും കോബി മെനുവിന്റെയും മികച്ച ഷോട്ടുകൾ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് പകരക്കാരനായെത്തിയ എൻസോ മറെസ്കയുടെ കീഴിൽ സിറ്റിയുടെ ആദ്യ ഡർബി വിജയമാണിത്. വിജയത്തോടെ സിറ്റി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആഴ്സണലിനൊപ്പമെത്തി. യുണൈറ്റഡ് നിലവിൽ 13-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
ഈ ഗോളോടെ പ്രീമിയർ ലീഗ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ഹാളണ്ട് സ്വന്തമാക്കി. വെറും എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ഗോളുകളാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. എട്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയ വെയ്ൻ റൂണിയെയും സെർജിയോ അഗ്യൂറോയെയുമാണ് ഹാളണ്ട് മറികടന്നത്. ഒപ്പം, ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പത്താം പ്രീമിയർ ലീഗ് വിജയമാണിത്. എട്ട് ജയങ്ങളുള്ള ലിവർപൂളാണ് രണ്ടാമത്.
മറ്റൊരു പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രൈറ്റൺ അഞ്ചു ഗോളുകൾക്ക് കോവെൻട്രിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡിന് കീഴിലിറങ്ങിയ കോവെൻട്രിയുടെ തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണിത്. സീസണിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാൻ അവർക്കായിട്ടില്ല. ബ്രൈറ്റണിനായി ചരലാംപോസ് കോസ്റ്റുലാസ്, മാലിക് യാൽകൂയെ, പാസ്കൽ ഗ്രോസ്, ലൂയിസ് ഡങ്ക്, യാസിൻ അയാരി എന്നിവർ വലകുലുക്കി.
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