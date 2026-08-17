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    Football
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 7:53 AM IST

    സിറ്റിയെ മൂന്ന് ഗോളിന് മുക്കി; കമ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിൽ മുത്തമിട്ട് ആഴ്‌സണൽ

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    സിറ്റിയെ മൂന്ന് ഗോളിന് മുക്കി; കമ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിൽ മുത്തമിട്ട് ആഴ്‌സണൽ
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    കാർഡിഫ്: എഫ്.എ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ആഴ്‌സണൽ 2026 എഫ്.എ കമ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. കാർഡിഫിലെ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി (മില്ലേനിയം) സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരത്തിലാണ് മിഖേൽ അർറ്റെറ്റയുടെ സംഘം മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയത്. ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കനേഡിയൻ ഗായകൻ 'ദ വീക്കെൻഡിന്റെ' സംഗീതപരിപാടി നടക്കുന്നതിനാലാണ് മത്സരം കാർഡിഫിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

    മത്സരം തുടങ്ങി 23-ാം സെക്കൻഡിൽ തന്നെ റിക്കാർഡോ കാലഫിയോറിയുടെ ഗോളിൽ ആഴ്‌സണൽ ലീഡെടുത്തു. കമ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിന്റെ 118 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഗോളാണിത്. മൈൽസ് ലൂയിസ്-സ്കെല്ലി നൽകിയ മനോഹരമായ പാസിൽ നിന്നായിരുന്നു കാലഫിയോറിയുടെ ഗോൾ.

    28-ാം മിനിറ്റിൽ കൈ ഹാവെർട്‌സിലൂടെ ആഴ്‌സണൽ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. പുതിയ താരം ക്രിസ്റ്റോസ് റ്റ്സോളിസ് തലകൊണ്ടുമറിച്ച് നൽകിയ ക്രോസ് ഹാവെർട്സ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

    രണ്ടാം പകുതിരംഗത്തുവന്ന് മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ (48-ാം മിനിറ്റ്) നായകൻ മാർട്ടിൻ ഒഡേഗാർഡിലൂടെ ആഴ്‌സണൽ ഗോൾപട്ടിക തികച്ചു. റ്റ്സോളിസിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച ഒഡേഗാർഡ് സിറ്റി ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻലൂയിജി ഡൊണ്ണരുമ്മയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പന്ത് വലതുമൂലയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു.

    ആഴ്‌സണലിന്റെ 18-ാം കമ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് കിരീടനേട്ടമാണിത്. നാല് മാസത്തിനിടെ ക്ലബ്ബ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രമുഖ കിരീടം കൂടിയാണിത്. രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ 24-കാരനായ ഗ്രീക്ക് വിങ്ങർ ക്രിസ്റ്റോസ് റ്റ്സോളിസിന്റെ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായത്. 34 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ക്ലബ്ബിലെത്തിയ റ്റ്സോളിസിന് പുറമെ പുതിയ മധ്യനിര താരം ബ്രൂണോ ഗ്വിമാറെസും ആഴ്‌സണലിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

    പതിറ്റാണ്ടിലേറെ സിറ്റിയെ നയിച്ച പെപ് ഗ്വാർഡിയോള പടയിറങ്ങിയ ശേഷം പുതിയ പരിശീലകൻ എൻസോ മരെസ്കക്ക് കീഴിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കളിച്ച ആദ്യ ഔദ്യോഗിക മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

    116 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ടീമിലെത്തിച്ച എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ സിറ്റിക്കായി അരങ്ങേറ്റം നടത്തി. ഫിൽ ഫോഡന്റെയും ആന്റണി സെമെന്യോയുടെയും മികച്ച ഷോട്ടുകൾ ആഴ്‌സണൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡേവിഡ് റായ തടുത്തത് സിറ്റിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. 2014-ൽ ആഴ്‌സണലിനോട് 3-0ന് തോറ്റതിന് ശേഷം കമ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിൽ സിറ്റി വഴങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണിത്.

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    TAGS:footballManchester cityarsenalCommunity Shield
    News Summary - Manchester City 3-0 to Win 2026 Community Shield
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