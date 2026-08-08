തുക പോരാ; റോഡ്റിക്കായുള്ള ബാഴ്സയുടെ ആദ്യ ഓഫർ തള്ളി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിtext_fields
ലണ്ടൻ: ലോകകപ്പ് ജേതാവും സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ താരവുമായ റോഡ്രിക്കായി സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ ബാഴ്സലോണ സമർപ്പിച്ച ആദ്യ ഓഫർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നിരസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 38.5 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ (52 ദശലക്ഷം ഡോളർ) ഓഫറാണ് സിറ്റി തള്ളിയത്.
മുപ്പതുകാരനായ റോഡ്രിക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുമായി ഒരു വർഷത്തെ കരാർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. താരം തന്റെ മാതൃരാജ്യമായ സ്പെയിനിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ബാഴ്സലോണയുടെ ഈ നീക്കം. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന സമീപകാല ലോകകപ്പിൽ മികച്ച താരമായി (പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റോഡ്രിക്കായി ഏകദേശം 68 ദശലക്ഷം പൗണ്ടാണ് സിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് സൂചനകൾ.
നേരത്തെ റയൽ മഡ്രിഡ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിൽ ലാ ലിഗയിലെ അവരുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ബാഴ്സലോണയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്.
2019-ൽ അത്ലറ്റികോ മഡ്രിഡിൽ നിന്നാണ് റോഡ്രി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലെത്തിയത്. മുൻ പരിശീലകൻ പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒന്നിലധികം പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടങ്ങളും 2023-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു. 2024-ൽ യൂറോ കപ്പും ആ വർഷത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് കാൽമുട്ടിനേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കുമൂലം 2024/25 സീസണിലെ മിക്ക മത്സരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
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