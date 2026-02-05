Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല്ലു സി​ങ് 2.0; സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി സെ​മി​യി​ൽ കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ

    മ​ല്ലു സി​ങ് 2.0; സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി സെ​മി​യി​ൽ കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ
    പരിശീലനത്തിനെത്തിയ കേരള താരങ്ങൾ ഫേട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഏ​ഴ് പ്രാ​വ​ശ്യം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കേ​ര​ള​വും എ​ട്ടു​ത​വ​ണ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പ​ഞ്ചാ​ബും ഫൈ​ന​ൽ​തേ​ടി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ഖാ​മു​ഖം. ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 മു​ത​ൽ ധാ​ഖു​വാ​ഖാ​ന സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ല്ലു-​സി​ങ് പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ക.

    ഗ്രൂ​പ്പ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി‍യ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം 3-1ന് ​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. സി​ലാ​പ​ത്ത​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 11ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാം സെ​മി​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സി​നെ റെ​യി​ൽ​വേ​സും നേ​രി​ടും. വി​ജ​യി​ക​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടി​ലെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ കി​രീ​ട​പ്പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും.

    ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ അ​സ​മി​നെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ന് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് കേ​ര​ളം അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ​വും മ​ധ്യ​നി​ര​യും മു​ന്നേ​റ്റ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ ഫോ​മി​ലാ​ണെ​ന്ന​ത് ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​തു​വ​രെ 11 ഗോ​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത കേ​ര​ളം വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് മൂ​ന്നെ​ണ്ണം മാ​ത്രം. ക്രോ​സ് ബാ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ എ​സ്. ഹ​ജ്മ​ലി​ന് മ​റ്റൊ​രു ക്ലീ​ൻ​ഷീ​റ്റ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ കി​ട്ടി.

    ഗോ​ള​ടി​വീ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്സ​ലി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി വി. ​അ​ർ​ജു​നും എം.​എം. അ​ർ​ജു​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സും എം. ​വി​ഘ്നേ​ഷും ഒ.​എം. ആ​സി​ഫും ദി​ൽ​ഷാ​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റു​മെ​ല്ലാം മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ സ​ജ്ജ​രാ​ണ്. പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ അ​ജ​യ് അ​ല​ക്സി​ന്റെ​യും ബി​ബി​ൻ അ​ജ​യ​ന്റെ​യും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും എ​സ്. സ​ന്ദീ​പി​ന്റെ​യും എം. ​മ​നോ​ജി​ന്റെ​യും മി​ക​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യേ​ക്കും.

    ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​ബ് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സ​ർ​വി​സ​സാ​വ​ട്ടെ നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബം​ഗാ​ളി​ന് ടൈ ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ മ​ട​ക്ക ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി. രാ​ജ​സ്ഥാ​നെ​തി​രാ​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന്റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ജ​യം റെ​യി​ൽ​വേ​സും നേ​ടി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​ത്ത ഏ​ക ടീ​മാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ​സ്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Mallu Singh 2.0; Kerala to face Punjab in Santosh Trophy semis today
