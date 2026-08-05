യുവന്റസിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വൈറലായി മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റ് കരീം ഗ്രാഫിtext_fields
ദോഹ: പ്രമുഖ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബാൾ ക്ലബായ യുവന്റസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റ് കരീം ഗ്രാഫിയുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. കാപ്പിക്കുരുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് യുവന്റസിന്റെ ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റ താരം റാണ്ടൽ കോലോ മുവാനിയുടെ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ.
ഈ വിഡിയോ യുവന്റസ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ഇതിനകം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പത്തു ലക്ഷത്തിലിധകം പേരാണ് ഈ അപൂർവ കലാസൃഷ്ടി കണ്ടത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും സൂക്ഷ്മവുമായ രീതിയിൽ കാപ്പിക്കുരുകൾ അടുക്കിവെച്ച് തയാറാക്കിയ ചിത്രം നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. ഒരു മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ലോകോത്തര ഫുട്ബാൾ ക്ലബ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകർ.
ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് നിരവധിയാളുകളാണ് കരീം ഗ്രാഫിക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്. തനതായ ശൈലിയിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രരചനയിലൂടെയും മുമ്പും ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കരീം ഗ്രാഫി. മുൻനിര ഫുട്ബാൾ ക്ലബിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽത്തന്നെ തന്റെ വിഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കരീം.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കക്കോവ് സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ഖത്തറിലെ ദോഹ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നേരത്തെ, യാദിൽ എന്ന മലയാളി ആരാധകന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന് താഴെ അർജന്റൈൻ ഇതിഹാസം മെസ്സി തന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മറുപടി നൽകിയതും വൈറലായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ അർജന്റീന ആരാധക കൂട്ടായ്മകൾ ഈ വാർത്ത വലിയ ആഘോഷമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register