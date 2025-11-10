Begin typing your search above and press return to search.
    10 Nov 2025 11:29 AM IST
    മാ​സ്മ​രി​കം മൊ​റോ​ക്കോ; ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം

    • ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​ക്കെ​തി​രെ 16 ഗോ​ളി​ന്റെ വി​ജ​യം
    • അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ജ​യം
    മാ​സ്മ​രി​കം മൊ​റോ​ക്കോ; ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം
    മൊ​റോ​ക്കോ-​ന്യൂ കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ത്ത് മൊ​റോ​ക്കോ താ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ഡ​വ​മാ​ടി ഗോ​ൾ മ​ഴ വ​ർ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​ക്ക് 16 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ മൊ​റോ​ക്കോ നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഇ​ടോ​ടെ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ സ്‌​പെ​യി​നി​ന്റെ 13-0 വി​ജ​യം ഓ​ർ​മ​യാ​യി. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നോ​ടും ജ​പ്പാ​നോ​ടും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട മൊ​റോ​ക്കോ മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​യു​ടെ ടൈ​ഫാ​ൻ ഡ്രൂ​ക്കോ​യും ജീ​ൻ ക​നേ​മെ​സും ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചു പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ വി​ജ​യ ലീ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഔ​ലി​ദ് ഇ​ബ്‌​നു സ​ലാ​ഹ് (11, 18), ഉ​ബ്ദേ​ല​ലി എ​ദ്ദൗ​ദി (41, 42), സി​യാ​ദ് ബ​ഹ (45+2, 50), ന​ഹ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​നി (56, 59), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ അ​ൽ ഔ​ദ് (80, 90), അ​ബ്ദു​ല്ല ഔ​സാ​ൻ (73, 90+2) എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സൗ​ക്ര​ത്ത് (3), ഹി​ദൗ​ദി (44), എ​ൽ ഖ​ൽ​ഫി​യോ​യി (48), സ്റ്റീ​വി ഒ​ജി (76) എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ൽ പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നും ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​നും പി​ന്നി​ലാ​യി ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത മൊ​റോ​ക്കോ മി​ക​ച്ച എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​മോ എ​ന്ന് കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ൽ പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നെ​തി​രെ ജ​പ്പാ​ൻ (2-1) വി​ജ​യം നേ​ടി. ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​യു​മാ​യു​ള്ള ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ​നി​ല നേ​ടി​യ ജ​പ്പാ​ൻ പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ത​കേ​ഷി വാ​ഡ (35), ടൈ​ഗ സെ​ഗു​ച്ചി (45) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ജ​പ്പാ​നു​വേ​ണ്ടി ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ 20 മി​നി​റ്റി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കെ, കൈ​ജി ചോ​ന​ൻ ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ജ​പ്പാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി. പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി സീ​ഗ 80ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ര​ണ്ട് ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി ജ​പ്പാ​നും ര​ണ്ട് പ​രാ​ജ​യ​വും ഒ​രു തോ​ൽ​വി​യു​മാ​യി പോ​ർ​ചു​ഗ​ലും നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ട് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

