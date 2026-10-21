ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന് ജയം; വിയ്യാറയലിനെ തോൽപ്പിച്ചത് രണ്ടു ഗോൾ പിറകിൽ നിന്ന ശേഷം

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന് ജയം; വിയ്യാറയലിനെ തോൽപ്പിച്ചത് രണ്ടു ഗോൾ പിറകിൽ നിന്ന ശേഷംtext_fields
ലണ്ടൻ: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന് തകർപ്പൻ വിജയം. രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷമാണ് ലിവർപൂൾ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് വിയ്യാറയലിനെ അട്ടിമറിച്ചത് (4-3). യുവതാരം റിയോ എൻഗുമൊഹയുടെ മാന്ത്രിക പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളോടെ ലിവർപൂൾ തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്നു.
ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം ലിവർപൂളിന് ദുഃസ്വപ്നതുല്യമായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രതിരോധ തടവറയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കിന് സംഭവിച്ച ഗുരുതര പിഴവാണ് വിയ്യാറയലിന് ആദ്യ ഗോൾ സമ്മാനിച്ചത്. വാൻ ഡൈക്കിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചത് ജോർജ്ജ് മികുതാദ്ജെയിലൂടെയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അത് അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന സെർഗി കർഡോണയിലൂടെ സന്ദർശകർ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി (2-0).
തുടർന്ന് തോൽവിയുടെ വക്കിൽ നിന്ന ലിവർപൂളിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് 18 കാരനായ വിങ്ങർ റിയോ എൻഗുമൊഹയുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ്. ആദ്യ പകുതിയിൽ വിയ്യാറയലിന്റെ പ്രതിരോധ നിരയെയും ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സെർഗി കർഡോണയെയും വിറപ്പിച്ച എൻഗുമൊഹ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു.
ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററുടെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ലിവർപൂൾ ആദ്യ ഗോൾ മടക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ എൻഗുമൊഹ നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസിൽ നിന്ന് ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് ലോണിലെത്തിയ റൊണാൾഡ് അരൗജോ ലിവർപൂളിന്റെ സമനില ഗോൾ നേടി. ആവേശഭരിതരായ ആരാധകരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചാടിവീണാണ് താരം ഗോൾ ആഘോഷിച്ചത്.
രണ്ടാം പകുതിയിലും എൻഗുമൊഹയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ വിയ്യാറയലിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. വിങ്ങിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിന്നൽ വേഗതയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ എതിരാളികളെ വട്ടംകറക്കി. ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ മികച്ച പാസുകളിൽ നിന്ന് മാക് അലിസ്റ്റർ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി ലിവർപൂളിനെ മുൻപിലെത്തിച്ചു. ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ലിവർപൂൾ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ആൻഫീൽഡിന്റെ ഗാലറിയെ ആവേശക്കടലാക്കിയ യുവതാരം റിയോ എൻഗുമൊഹയെ 74-ാം മിനിറ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആരാധകർ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കയ്യടിച്ചു. മത്സരം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ആൻഫീൽഡിൽ പ്രശസ്തമായ 'റിയോ' (Rio) എന്ന പാട്ട് മുഴങ്ങി. ഈ ജയത്തോടെ പി.എസ്.ജിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്താനും ലിവർപൂളിനായി.
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