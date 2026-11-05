ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വീണ്ടും റയലിന്റെ 'റെമോണ്ടഡ', ഒമ്പത് ഗോളുമായി കോമോ, ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തി ഫെനർബാഷെ

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വീണ്ടും റയലിന്റെ 'റെമോണ്ടഡ', ഒമ്പത് ഗോളുമായി കോമോ, ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തി ഫെനർബാഷെtext_fields
ഇസ്താംബുൾ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് തുർക്കിഷ് ക്ലബ് ഫെനർബാഷെ. ആവേശം അവസാനനിമിഷംവരെ നീണ്ട മത്സരത്തിൽ 3-2നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാരെ ഫെനർബാഷെ വീഴ്ത്തിയത്. അതേസമയം, റയൽ മഡ്രിഡ്, ആഴ്സനൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി എന്നിവർ നിർണായക എവേ വിജയങ്ങളുമായി മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ലെൻസിനെതിരെ ഒമ്പത് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇറ്റാലിയൻ ടീം കോമോയാണ് നാലാം റൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയമായത്.
രണ്ടുതവണ ലീഡ് നേടിയിട്ടും ലിവർപൂളിന് തോൽവി
ഇസ്താംബുളിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടുതവണ മുന്നിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ലിവർപൂൾ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 25ാം മിനിറ്റിൽ 19കാരനായ ട്രേ ന്യോണിയുടെ ഗോളിലൂടെ സന്ദർശകർ ലീഡെടുത്തു. സീനിയർ ടീമിനായി താരത്തിന്റെ ആദ്യ ഗോളായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, നാലു മിനിറ്റിനകം മേസൺ ഗ്രീൻവുഡിന്റെ ഫ്രീകിക്കിലൂടെ ഫെനർബാഷെ ഒപ്പമെത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ 69ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കിന്റെ ഹെഡർ ഗോളിലൂടെ ലിവർപൂൾ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ, 73ാം മിനിറ്റിൽ ആർച്ചി ബ്രൗൺ ഫെനർബാഷെയുടെ സമനില ഗോൾ നേടി. 79ാം മിനിറ്റിൽ വെദാത് മുറിഖി വിജയഗോൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ ലിവർപൂളിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു.
മുൻ ലിവർപൂൾ താരം ഡിർക് കൗട്ട് താൽക്കാലിക പരിശീലകനായി ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഫെനർബാഷെയുടെ വിജയം ശ്രദ്ധേയമായി. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച ലിവർപൂളിന് സീസണിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്.
തോൽവി ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നില്ലെന്നും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിജയവഴിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ലിവർപൂൾ താരം അലക്സാണ്ടർ ഇസാക് പ്രതികരിച്ചു.
ഒമ്പത് ഗോളടിച്ച് കോമോയുടെ ചരിത്രനേട്ടം
ഫ്രാൻസിൽ ലെൻസിനെ ഒന്നിനെതിരെ ഒമ്പത് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് കോമോ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചു. സെസ്ക് ഫാബ്രിഗാസ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ടീമിനായി ഗ്രീക്ക് സ്ട്രൈക്കർ അനസ്താസിയോസ് ഡൂവികാസ് ഹാട്രിക് നേടി.
ഡൂവികാസിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകൾക്കും നിക്കോ പാസിന്റെ ഗോളിനും പിന്നാലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ കോമോ 3-0ന് മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലൂക്കാസ് ഡ കുൻഹ, മാർക് ഒലിവർ കെംഫ്, മാറ്റിയ ലിബറാലി, മാർട്ടിൻ ബത്തൂറിന, മറ്റിയോ പപ്പാച്ചോളി എന്നിവരും സ്കോർ ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ഡൂവികാസ് ഹാട്രിക്കും പൂർത്തിയാക്കി. റൂബൻ അഗ്വിലാറാണ് ലെൻസിന്റെ ആശ്വാസഗോൾ നേടിയത്.
1992ൽ ആധുനിക ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം എട്ട് ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ വിജയം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടീമാണ് കോമോ. 2007ൽ ബെസിക്താസിനെതിരെ ലിവർപൂളും 2015ൽ മാൽമോക്കെതിരെ റയൽ മാഡ്രിഡും 8-0 വിജയങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു. ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഒമ്പത് ഗോളുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീമെന്ന നേട്ടവും കോമോ സ്വന്തമാക്കി. 2024ൽ ഡൈനാമോ സാഗ്രെബിനെ 9-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബയേൺ മ്യൂണിക്കാണ് ഈ നേട്ടം ആദ്യം കൈവരിച്ചത്. നാലു മത്സരങ്ങളിൽ ഒമ്പത് പോയന്റുമായി കോമോ പോയന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
അവസാന നിമിഷം രക്ഷകനായി വാൽവെർഡെ
ഗ്രീസിൽ എ.ഇ.കെ ഏഥൻസിനെതിരെ 3-2ന്റെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് റയൽ മഡ്രിഡ് വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്നത്. അബൂബക്കറി കൊയ്തയുടെ ഗോളിൽ പിന്നിലായ റയലിനെ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ മനോഹരമായ ബാക്ക്ഹീൽ ഗോൾ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു.
75ാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റാവ്രോസ് പിലിയോസ് ആതിഥേയർക്ക് വീണ്ടും ലീഡ് സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും കിലിയൻ എംബാപ്പെ റയലിന്റെ സമനില ഗോൾ നേടി. പിന്നാലെ ഇൻജുറി ടൈമിൽ ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെയുടെ വിജയഗോൾ പിറന്നു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ കൊയ്ത ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. സീസണിൽ എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി എംബാപ്പെയുടെ 16ാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്.
ആഴ്സനലിനും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും ജയം
ചെക്ക് ക്ലബ് സ്ലാവിയ പ്രാഗിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആഴ്സനൽ വിജയവഴി തുടർന്നത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ നോനി മദുവെക്കെയും വിക്ടർ ഗ്യോക്കെറസും നേടിയ ഗോളുകളാണ് മിക്കൽ ആർട്ടെറ്റയുടെ ടീമിന് മൂന്ന് പോയന്റ് സമ്മാനിച്ചത്. വിക്ടർ നൊവാക്കാണ് സ്ലാവിയയുടെ ആശ്വാസഗോൾ നേടിയത്.
എതിരാളികളുടെ മൈതാനത്ത് വിജയം നേടുന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നും കരുത്തുറ്റ ടീമിനെതിരായ ഈ വിജയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും ആഴ്സനൽ പരിശീലകൻ മിക്കൽ ആർട്ടെറ്റ പറഞ്ഞു.
ജർമൻ ക്ലബ് ആർ.ബി ലെയ്പ്സിഗിനെ 3-2ന് തോൽപിച്ച മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കായി എർലിങ് ഹാലൻഡാണ് അവസാനഘട്ടത്തിൽ വിജയഗോൾ നേടിയത്. കാസ്റ്റെല്ലോ ലൂക്കെബയുടെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ സിറ്റി ആദ്യം മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ, റിഡ്ലെ ബാകു ലെയ്പ്സിഗിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു.
എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഗോളിലൂടെ സിറ്റി വീണ്ടും ലീഡെടുത്തെങ്കിലും അന്റോണിയോ നുസ ആതിഥേയരെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. ഹാലൻഡിന്റെ നിർണായക ഗോളാണ് ഒടുവിൽ മത്സരഫലം സിറ്റിക്ക് അനുകൂലമാക്കിയത്.
നാപോളിക്ക് തിരിച്ചടി; ഡോർട്മുണ്ടിനും ബ്രൂഷിനും ജയം
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ് പോർട്ടോ ഇറ്റാലിയൻ കരുത്തരായ നാപോളിയെ 4-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സീസണിലെ ആദ്യ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് 2-1ന് റയൽ ബെറ്റിസിനെ മറികടന്നു. ഗ്രീക്ക് യുവതാരം കോൺസ്റ്റാന്റിനോസ് കരെട്സാസിന്റെ വിജയഗോളാണ് ഡോർട്മുണ്ടിന് മൂന്ന് പോയന്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്.
പി.എസ്.വി ഐന്തോവനെ 2-1ന് തോൽപിച്ച് ക്ലബ് ബ്രൂഷും വിജയിച്ചു. കാർലോസ് ഫോർബ്സാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. അസർബൈജാൻ ക്ലബ് സബാഹിനെതിരെ പിന്നിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ നോർവീജിയൻ ക്ലബ് വൈക്കിങ് സ്റ്റാവംഗർ 4-1ന്റെ വിജയവും സ്വന്തമാക്കി.