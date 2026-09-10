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    ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ആൻഫീൽഡിൽ അത്‌ലറ്റികോയെ വീഴ്ത്തി ലിവർപൂൾ; വിജയശില്പിയായി മാക് അലിസ്റ്റർ

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    ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ആൻഫീൽഡിൽ അത്‌ലറ്റികോയെ വീഴ്ത്തി ലിവർപൂൾ; വിജയശില്പിയായി മാക് അലിസ്റ്റർ
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    ​ലണ്ടൻ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാരായ ലിവർപൂളിന് ഗംഭീര വിജയത്തുടക്കം. ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ലിവർപൂൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ലിവർപൂളിന്റെ ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവ്. അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററാണ് റെഡ്‌സിന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയത്.

    ​പുതിയ പരിശീലകൻ അൻഡോണി ഇറൗളയ്ക്ക് കീഴിൽ ലിവർപൂളിന്റെ ആദ്യ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ക്ലബ്ബ് പുതിയ കരാർ നൽകാത്തതിലെ നിരാശ മാക് അലിസ്റ്റർ തുറന്നുപറഞ്ഞത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള മറുപടി കളത്തിൽ തന്റെ ബൂട്ടുകളിലൂടെ നൽകുന്നതാണ് ആൻഫീൽഡിൽ കണ്ടത്.

    ​മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ലീഡെടുത്തത് സന്ദർശകരായ അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡാണ്. ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റെ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്ന് മാർക്കോസ് ലൊറെന്റെയാണ് അത്‌ലറ്റികോയ്ക്കായി വലകുലുക്കിയത്. ആൻഫീൽഡിൽ ലൊറെന്റെയുടെ മികച്ച റെക്കോർഡ് തുടരുന്നതാണ് മത്സരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ താരത്തിന്റെ 10 ഗോളുകളിൽ അഞ്ചും പിറന്നത് ലിവർപൂളിന്റെ തട്ടകത്തിലാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

    ​എന്നാൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലിവർപൂൾ ഒപ്പമെത്തി. 40-ാം മിനിറ്റിൽ റൊണാൾഡ് അറോഹോയുടെ ബാക്ക്-ഹീൽ പാസിൽ നിന്ന് ഡൊമിനിക് സൊബോസ്ലായിയാണ് ലിവർപൂളിന് സമനില നേടിക്കൊടുത്തത്.

    ​തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് മാക് അലിസ്റ്ററിലൂടെ ലിവർപൂൾ വിജയമുറപ്പിച്ചത്. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നും അലിസ്റ്റർ തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ഇടങ്കാലൻ ഷോട്ട് അത്‌ലറ്റികോ ഗോളി ഒബ്ലാക്കിന് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ വലയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. സമനില ഗോളിനായി അത്‌ലറ്റികോ പൊരുതിയെങ്കിലും ഗോളി അലിസൺ ബെക്കറിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ ലിവർപൂളിന് തുണയായി.

    ​റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് പി.എസ്.ജിയിൽ നിന്ന് ലിവർപൂളിലെത്തിയ ബ്രാഡ്‌ലി ബാർകോളയുടെ ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടിങ് മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും താരത്തിന് ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല. പിന്നീട് പേശിവലിവ് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബാർകോള പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോയത് ലിവർപൂൾ ക്യാമ്പിന് നേരിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്, ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് എന്നിവരും ലിവർപൂൾ നിരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 14ന് ലാസ്കിനെതിരെയാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.

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    News Summary - Liverpool 2-1 Atletico Madrid: Mac Allister Secures UCL Win
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