അർജന്റീനയിൽ സ്കലോണി തുടരുംtext_fields
ബ്വേനസ് എയ്റിസ്: തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ലോകകപ്പിലും അർജന്റീനയെ ഫൈനലിലെത്തിച്ച പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി അടുത്ത ലോകകപ്പ് വരെ തുടരാൻ ധാരണ. കരാർ ഈ വർഷം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, 2030 വരെ നീട്ടി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോൽവിയും, മെസ്സിയുടെ റിട്ടയർമെന്റുമായി കലങ്ങിമറിഞ്ഞ നടപ്പു സീസണിനൊടുവിൽ സ്കലോണി പരിശീലകവേഷത്തിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഡിസംബർ വരെയായിരുന്നു കാലാവധി. സൂപ്പർ പരിശീലകന് ഇടവേള നൽകണമെന്ന് മുൻ താരങ്ങൾക്കിടയിലും ഫെഡറേഷനിലും ആവശ്യമുയർന്നതോടെ അർജന്റീന പുതിയ പരിശീലകനെ തേടുന്നതായും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം തള്ളുന്നതാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.
2018 ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കു നടുവിലാണ് മുൻ ദേശീയ താരം കൂടിയായ സ്കലോണി അർജന്റീന പരിശീലകനായെത്തുന്നത്. അന്നു തന്നെ വലിയ വിമർശനമുയർന്നെങ്കിലും, കപ്പുകൾ ജയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്കലോണി മറുപടി നൽകിയത്. 2021, 2024 കോപ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങൾ, 2022 ലോകകപ്പ്, ഫൈനലിസിമ എന്നിവ നേടി അർജന്റീനക്ക് വിജയങ്ങളുടെ കാലം സമ്മാനിച്ചു. ഇതുവരെയായി 105 മത്സരങ്ങളിൽ 81വിജയവും 14 സമനിലയും 10 തോൽവിയുമാണ് റെക്കോഡ്. 2026 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനു മുന്നിൽ ഒരു ഗോളിന് അർജന്റീന തോറ്റത് ഇരട്ട കിരീടമെന്ന സ്വപ്നം നഷ്ടമാക്കിയത് മാത്രം വേദനയായി.