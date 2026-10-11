ഇരട്ട ഗോളുമായി മെസ്സിയും സുവാരസും; എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഡി.സി. യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി മയാമി

ഇരട്ട ഗോളുമായി മെസ്സിയും സുവാരസും; എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഡി.സി. യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി മയാമിtext_fields
മയാമി: നീലക്കുപ്പായത്തിലെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം കളിക്കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അർജന്റീന സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിൽ ഡി.സി. യുണൈറ്റഡിനെതിരെ ഇന്റർ മയാമിക്ക് ജയം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന മേജർ ലീഗ് സോക്കർ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് മയാമി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, ഈ സീസണിലെ തന്റെ ലീഗ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 23 ആയി ഉയർത്തി ലീഗിൽ ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിലെത്തി.
ലൂയി സുവാരസും മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി മയാമിയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ജർമൻ ബെർട്ടെറേം രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളിലൂടെയും ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ തിളങ്ങി. ഈ കൂറ്റൻ ജയത്തോടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലെ ജയമില്ലാത്ത മോശം ഫോമിനാണ് ഇന്റർ മയാമി വിരാമമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് നാല് സമനിലകളും ഒരു തോൽവിയുമായിരുന്നു ടീമിന്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് മോൺട്രിയലിനെതിരെ 7-1 എന്ന സ്കോറിന് വിജയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മയാമിയുടെ ആദ്യ ജയമാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 16-ന് ചുമതലയേറ്റ പുതിയ കോച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ 'കിലി' ഗോൺസാലസിന്റെ കീഴിലുള്ള ടീമിന്റെ ആദ്യ ലീഗ് ജയം കൂടിയാണിത്. അതേസമയം, ഡി.സി. യുണൈറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളായി ജയമില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തുടരുകയാണ്.
അർജന്റീനയുമായുള്ള 21 വർഷത്തെ ദേശീയ കുപ്പായത്തോട് വിടപറഞ്ഞ് വെറും നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മെസ്സി ഈ മത്സരത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും (90 മിനിറ്റും) കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആതിഥേയരായ ഇന്റർ മയാമി വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബെർട്ടെറേമിന്റെ ഹെഡർ പാസിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച ലൂയി സുവാരസ് ഇടത് പോസ്റ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യം കണ്ട് മയാമിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി. തുടർന്ന് 39-ാം മിനിറ്റിൽ സുവാരസ് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളിലൂടെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. ഗോൾകീപ്പർ തടഞ്ഞിട്ട പന്ത് ബെർട്ടെറേം ഹെഡ് ചെയ്ത് നൽകിയപ്പോൾ സുവാരസ് അത് അനായാസം വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ (47-ാം മിനിറ്റിൽ) സുവാരസ് നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് മെസ്സി തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് 60-ാം മിനിറ്റിൽ റോഡ്രിഗോ ഡി പോളിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച്, എതിർ പ്രതിരോധ നിരയെയും ഗോൾകീപ്പർ സീൻ ജോൺസനെയും കബളിപ്പിച്ച് ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് മെസ്സി തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്റെ നാലാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
ഈ മത്സരത്തോടെ ഇന്റർ മയാമിയുടെ ആക്രമണനിരയുടെ കരുത്ത് ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ, ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്റർ മയാമി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എഫ്.സിയെ നേരിടും. ഡി.സി. യുണൈറ്റഡ് അന്ന് തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് റെഡ് ബുൾസിനെയും എതിരിടും.ന
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