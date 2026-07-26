ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിലെത്തി മെസ്സി; റൊസാരിയോയിൽ ആരാധകരുടെ വരവേല്പ്

ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിലെത്തി മെസ്സി; റൊസാരിയോയിൽ ആരാധകരുടെ വരവേല്പ്text_fields
റൊസാരിയോ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് അർജന്റീന പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിലെത്തിയ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ജന്മനാടായ റൊസാരിയോയിൽ വൻ വരവേല്പ്. ക്യാപ്റ്റനെ ഒന്നു കാണാൻ നിരവധി ആരാധകരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ ഇന്റർ മയാമിയിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ഇടവേളയിലാണ് മെസി സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയത്.
ലോകകപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിക്ക് ശേഷമുള്ള മെസിയുടെ ആദ്യ പൊതുപ്രവേശനമാണിത്. ഇത് താരത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ആരാധകരുടെ സ്നേഹസ്വീകരണത്തിൽ താരം അതീവ സന്തോഷവാനായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. തന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ റൊസാരിയോയിലെ പ്രാദേശിക കുടുംബ ഫുട്ബോൾ സംരംഭത്തിനും മെസി പിന്തുണയറിയിച്ചു.
ലോകകപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ നിരാശയിലും ആരാധകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകനെ കൈവിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു റൊസാരിയോയിലെ ഈ സ്നേഹപ്രകടനം. തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച ജന്മനാട്ടിൽ മെസിക്കുള്ള സ്വാധീനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നതായി ഈ സന്ദർശനം. തന്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ മെസി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആരാധകരുടെ ഈ പിന്തുണ താരത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
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